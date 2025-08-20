La Leagues Cup 2025 entra en su fase de cuartos de final este miércoles 20 de agosto, con la presencia de cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la MLS que se mantienen en la pelea por el título. Uno de los duelos más destacados de la jornada es el Toluca vs Orlando City, un choque que promete intensidad y grandes emociones. Si quieres seguirlo en vivo, aquí encontrarás la información sobre el horario y los canales de transmisión disponibles.

Sin duda, Toluca es la esperanza más grande de la Liga MX para competir por el título de la Leagues Cup, que entra en su etapa de cuartos de final donde los choriceros se medirán ante el Orlando por un lugar en las semifinales.

Toluca quedó primero del grupo mexicano y confía en su poder ofensivo, liderado por el portugués Paulinho, para imponerse en la eliminatoria ante un Orlando que apenas si alcanzó a meterse a esta etapa, y se perfila como víctima en este cruce.

El dinamismo y el juego que han mostrado los mexiquenses en los últimos partidos los pone como la ilusión mexicana, a pesar de que marchan quintos en el torneo local, pero su ofensiva se ha visto bastante peligrosa con 13 goles en cinco partidos, mientras en los tres juegos de la fase inicial de la Leagues Cup metieron seis.

Sin embargo, chocará con Orlando City en pleno crecimiento, consolidado en la parte alta de la MLS, con el argentino Martín Ojeda como arma goleadora del equipo, que fue la mejor tercera ofensiva de la fase uno con nueve tantos conseguidos en los tres juegos debajo de Seatle (11) y Galaxy (10).

El partido se jugará hoy miércoles 20 de agosto a las 19:00 horas tiempo del centro de México en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Podrá ser visto en México a través de televisión por streaming, aunque también habrá opciones por televisión abierta.

Dónde ver EN VIVO Toluca vs Orlando – Leagues Cup 2025

Fecha y hora: Miércoles 20 de agosto, 19:00 horas

Miércoles 20 de agosto, 19:00 horas Sede: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Dignity Health Sports Park, Carson, California Transmisión (canales): MLS Season Pass (Apple TV), TUDN, Nu9ve

*Con información de SUN

