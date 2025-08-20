Este miércoles 20 de agosto, la Leagues Cup 2025 continúa con la ronda de cuartos de final, donde se enfrentan cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la MLS que buscan acercarse al título. Uno de los duelos más de la jornada es el Seattle vs Puebla, un choque que se perfila emocionante y lleno de intensidad. A continuación te compartimos los detalles sobre el horario y los canales en los que podrás seguir la transmisión en vivo.

Nueve puntos conseguidos en tres partidos disputados, 11 goles anotados, dos recibidos del Seattle contra seis puntos logrados, dos partidos ganados, seis goles anotados y cambio de técnico de Puebla parecen ser datos definitivos para determinar el futuro del equipo de La Franja en los cuartos de Final de la Leagues Cup, pero dice el clásico que los juegos se tienen que jugar.

Seattle fue la única escuadra de los 36 que participaron en la Leagues Cup que logró un paso perfecto de victorias en la fase de grupos, incluido un insólito 7-0 al Cruz Azul, actual campeón de la Concacaf que no la vio venir y salió avergonzado.

Es el partido de esta etapa más desbalanceado sobre el papel, pues el Puebla no pasa por su mejor momento: clasificó a los cuartos de final en el último cupo disponible para los equipos mexicanos, es penúltimo en la Liga MX con tres puntos de 15, lo que obligó al cambio de técnico, y la llegada de Martín Bravo a la vacante del equipo parece ser la única esperanza de los camoteros por el viejo adagio "técnico que debuta gana".

El partido se jugará hoy miércoles 20 de agosto a las 21:00 horas tiempo del centro de México en el Lumen Field de Seattle, Washington. Podrá ser visto en México a través de televisión por streaming, aunque también habrá opciones por televisión abierta.

Dónde ver EN VIVO Seattle vs Puebla – Leagues Cup 2025

Fecha y hora: Miércoles 20 de agosto, 21:00 horas

Miércoles 20 de agosto, 21:00 horas Sede: Lumen Field, Seattle, Washington

Lumen Field, Seattle, Washington Transmisión (canales): MLS Season Pass (Apple TV), Azteca 7

