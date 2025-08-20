La Leagues Cup 2025 sigue su curso este miércoles 20 de agosto con la fase de cuartos de final, una instancia donde cuatro clubes de la Liga MX y cuatro de la MLS luchan por mantenerse en la pelea por el campeonato. El cierre de la jornada lo protagoniza el partido LA Galaxy vs Pachuca, y por si te interesa, aquí te contamos a qué hora se juega y en qué canales podrás disfrutar la transmisión en vivo.

Este duelo pone de frente a dos equipos con una realidad de contraste.

LA Galaxy, vigente campeón de la MLS, está protagonizando una campaña para el olvido en el futbol de Estados Unidos. Es último en el campeonato doméstico, con solo tres victorias en 26 partidos, por lo que ganar la Leagues Cup sería su forma de salvar la temporada, aunque se ve difícil por su pobre accionar; sin embargo, en la Leagues logró dos triunfos en la primera etapa.

Los Tuzos del Pachuca, por su lado, han logrado levantarse tras la mala imagen dejada en el Mundial de Clubes y son los acuales líderes de la Liga MX; además, el peso de su escudo en competencias internacionales lo pone entre los favoritos, aunque vienen de perder el invicto ante Xolos de Tijuana el pasado fin de semana.

El partido se jugará hoy miércoles 20 de agosto a las 21:45 horas tiempo del centro de México en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Podrá ser visto en México a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO LA Galaxy vs Pachuca – Leagues Cup 2025

Fecha y hora: Miércoles 20 de agosto, 21:45 horas

Miércoles 20 de agosto, 21:45 horas Sede: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Dignity Health Sports Park, Carson, California Transmisión (canales): MLS Season Pass (Apple TV)

