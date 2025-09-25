Stephen King: Trabajan en la adaptación de su novela "Rat", para la pantalla grande

El universo literario de Stephen King continúa expandiéndose hacia el cine. Según reportó Deadline, la obra “Rat” será llevada a la gran pantalla bajo la dirección del realizador Isaac Ezban.

El cineasta mexicano ha construido una sólida trayectoria dentro del género, destacando en proyectos como La Bruja y El Faro, producciones que recibieron comentarios favorables tanto de la crítica como del público aficionado al terror.

¿De qué trata “Rat”?

La historia elegida proviene de la colección de relatos “La sangre manda”, publicada en español con ese mismo nombre. Este libro reúne cuatro narraciones donde se abordan fuerzas sobrenaturales y la vulnerabilidad humana frente a lo inexplicable.

El protagonista de “Rat” es Drew Larson, un profesor universitario y escritor frustrado que, tras años de intentar concluir una novela sin éxito, decide aislarse en una cabaña en los bosques de Maine con la esperanza de terminarla.

Lo que comienza como una oportunidad para recuperar la inspiración pronto se convierte en una experiencia perturbadora: la soledad, las enfermedades, el mal clima y la presión psicológica se entremezclan en un ambiente que difumina los límites entre la creatividad y la locura.

Una adaptación más en el legado de King

Con este nuevo proyecto, Rat se suma al extenso catálogo de adaptaciones de King, en el que recientemente destacan El teléfono del señor Harrigan (disponible en Netflix) y La vida de Chuck, estrenada en cines el pasado 21 de agosto.

Aunque todavía no se ha anunciado la fecha de estreno, la confirmación de la película ya ha despertado gran entusiasmo entre los fanáticos del terror y seguidores de la obra del llamado “rey del género”.

