Este miércoles 27 de agosto Netflix tiene dos lanzamientos, se trata de dos películas que sin duda llamarán la atención de sus suscriptores. Elige la de tu preferencia y disfruta en la comodidad de tu casa durante tu tiempo de entretenimiento audiovisual.

Este maldito futbol fantasy. ESPECIAL/NETFLIX.

Este maldito futbol fantasy

Es una película de comedia italiana que ya está disponible en Netflix. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para ganar una liga de fútbol fantasy? es la peculiar pregunta que se plantea una jueza aguda y sarcástica cuando interroga a Simone, un treintañero desprecoupado aspirante a guionista e insólito sospechoso de la misteriosa desaparición de Gianni. Gianni no es solo su mejor amigo, sino también el actual líder de la liga de futbol fantasy ‘Mai una gioia’ (Nunca una alegría), en la que participa un curioso grupo de amigos de toda la vida. Sin embargo, el día de su boda, y de la última y decisiva jornada de liga, Gianni no se presenta en el altar y, más extraño aún, no envía su alineación. La surrealista investigación reúne a todos los protagonistas, incluida Andrea, última incorporación del grupo y que podría estar escondiendo más de un secreto. Con Caterina Guzzanti, Giacomo Ferrara, Enrico Borello, Silvia D’Amico.

Planeta Solteros: Una aventura en Grecia. ESPECIAL/NETFLIX.

Planeta Solteros: Una aventura en Grecia

Es una película de Polonia, de romance y comedia que ya se puede ver en Netflix. La famosa pareja formada por Tomek y Ania visita a su amigo Marcel, que acaba de hacer una gran inversión en un exclusivo resort de una isla paradisíaca. Lo que comienza como unas idílicas vacaciones da un giro inesperado cuando Marcel los involucra en su ambicioso plan de lanzar un reality de solteros. Sin embargo, a medida que van pasando los días, empiezan a sospechar que la nueva pareja de Marcel podría ser una estafadora digna de la secuela de ‘El timador de Tinder’. Con la ayuda de otro amigo ―obsesionado con las teorías conspirativas― y a pesar de la oposición de Ania —que se está sometiendo a un duro tratamiento hormonal tras varios intentos de embarazo fallidos— Tomek debe impedir que Marcel tome la peor decisión de su vida. Dirigida por Sam Akina y Michał Chaciński. Con las actuaciones de Maciej Stuhr, Agnieszka Więdłocha, Weronika Książkiewicz-Nathaniel, Piotr Głowacki, Tomasz Karolak.

XM