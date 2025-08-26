Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, se ha ganado un lugar destacado gracias a su enorme base de usuarios y a su extenso catálogo de series y películas, el cual se renueva constantemente para mantenerse al día con las preferencias del público.

Para ayudar a sus suscriptores a encontrar qué ver, la plataforma ofrece una gran variedad de contenidos y publica cada semana un ranking con las películas más vistas en cada país.

A continuación, te mostramos el Top 10 de las películas más populares en Netflix México.

Las guerras K-Pop

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales. Ahora, deberán enfrentar al adversario más formidable que han encontrado jamás: una irresistible banda musical de chicos que son demonios encubiertos.

Un hombre abandonado

Tras cumplir una condena en prisión por un crimen de su hermano, un hombre se reencuentra con su familia, y el rencor se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina.

Caerás

Lilli desconfía del prometido de su hermana, pero cuando un extraño muy atractivo aparece en su vida, se deja atrapar por las garras del deseo.

¿Qué pasó ayer?

Una despedida de soltero en Las Vegas se sale de control cuando el novio desaparece y sus tres amigos despiertan sin recordar el desenfreno de la noche anterior.

Luna de miel en familia

Tras una desastrosa cita a ciegas, dos padres solteros se reencuentran durante unas lujosas vacaciones en el extranjero con sus hijos.

La noche siempre llega

Ante un inminente desalojo en una ciudad que su familia ya no puede costear, una mujer se lanza a una desesperada y peligrosa búsqueda nocturna para reunir 25 mil dólares.

¿Qué pasó ayer? III

La manada de lobos regresa a Las Vegas mientras intentan que Alan vuelva a tomar sus medicamentos y terminan en una escapada salvaje con el Sr. Chow y el enojado jefe de la mafia Marshall.

¿Qué pasó ayer? II

La manada se junta en Tailandia para la boda de Stu y una mañana despiertan en un hotelucho de cuarta sin la más mínima idea de cómo llegaron ahí.

La monja

Una joven monja viaja con un sacerdote a Rumanía para descubrir los secretos que se ocultan tras un espíritu maligno que habita un lugar sagrado.

Home: No hay lugar como el hogar

Un extraterrestre algo inadaptado divulga por error la ubicación secreta de su raza. Para evitar problemas, se fuga y se hace amigo de una valiente jovencita llamada Tip.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC