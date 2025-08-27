Miércoles, 27 de Agosto 2025

Futbol hoy 27 de agosto de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del miércoles 27 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy miércoles 27 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

  • Celta vs Real Betis | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy miércoles 27 de agosto de 2025 - Copa de Alemania EN VIVO

  • Wehen Wiesbaden vs Bayern Munich | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy miércoles 27 de agosto de 2025 - Leagues Cup EN VIVO

  • Inter Miami vs Orlando City | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • LA Galaxy vs Seattle Sounders | 20:45 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

