Horóscopo Negro para HOY 27 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Agárrate que Venus entrando en Leo te va a despertar el lado más pasional, más rebelde y hasta un poco loco. En el amor, las cosas se ponen muy intensas, más de lo que te imaginas. Esa persona que tienes cerca no solo está jugando con tu mente, también te está haciendo sentir cosas que nadie más ha conseguido.

TAURO (21 abril-20 mayo).

En el amor, uff, aquí sí que estás rayadísima. Te preocupa muchísimo la idea de no encontrar nunca a alguien que esté realmente a tu altura. Es como si miraras alrededor y vieras que nadie puede escucharte, cuidarte ni quererte como tú de verdad mereces. Y con todo lo que llevas vivido, casi ya ni crees en el amor. Pues basta, Tauro. Ahora mismo tu misión no es encontrar ese amor en los demás, sino en ti misma.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Venus entra en Leo y te da un subidón de autoestima que lo vas a notar desde el minuto uno. Tu carisma sube como la espuma, te ves mejor, te gustas más y sientes esa chispa que te hace única. Pues bien, agárrate a eso y no dejes que nadie te lo baje. Ni comentarios tóxicos, ni comparaciones, ni historias que no van contigo.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Este mes ya lo has demostrado: cuando te concentras en lo tuyo, avanzas mucho más rápido. Esta semana tu misión es aprender a decir “esto no es mío, búscate la vida”. Porque no vas a ganar más reconocimiento ni más paz por estar resolviendo problemas que no son tuyos.

LEO (23 julio-22 agosto).

Obvio que vienen crisis existenciales, replanteos, dramas internos, pero ¿acaso eso no es lo que te mantiene vivo? Un Leo que no se cuestiona nada es un Leo apagado, y tú ahora mismo estás en modo fuego a tope. La mejor noticia es que este lunes Venus regresa a tu signo y eso es gasolina para tu fuego. Es tu motor encendiéndose de nuevo. De repente, te miras en el espejo y no solo te gustas, te encantas.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Eso sí, esta semana también vas a notar que tu lado emocional se activa más de la cuenta. Y no pasa nada, Virgo. Es momento de empezar a cuidarte de verdad, no solo con rutinas o hábitos saludables (que ya sabemos que tú eres pro en eso), sino cuidarte por dentro: tu mente, tu corazón, tu paz.

