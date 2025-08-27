El Edificio Arroniz se convertirá en escenario del programa “Cine al Estilo Jalisco”, una propuesta que reúne historias entrañables, talento local y paisajes que celebran la identidad del estado. En colaboración con Cine Mayahuel, las funciones serán gratuitas y abiertas a todo público, en Calle Zaragoza #224, en el corazón del Centro Histórico de Guadalajara.

Este jueves 28 de agosto, a las 19:00 horas, el público podrá disfrutar de la proyección de la película “Goya”, dirigida por Pablo Orta. Esta historia relata la aventura de César y Mateo, dos hermanos que planean pasar un día de diversión y terminan embarcándose en una misión inesperada: rescatar a Goya, la perrita de un vecino ausente. En esta travesía, cuentan con la ayuda de Camila, una vecina solidaria, y juntos viven momentos llenos de ternura, amistad y compañerismo que reflejan valores universales.

La función de “Goya” será una oportunidad única para acercarse al cine jalisciense de manera directa, ya que se contará con la presencia de Mateo Valles, protagonista de la cinta, así como del equipo de realizadores.

Ellos compartirán con el público la experiencia de crear esta entrañable película, brindando una mirada al proceso creativo detrás de la historia y permitiendo que los espectadores se conecten con los personajes y la narrativa de una forma más cercana. La Secretaría de Cultura de Jalisco resalta que este tipo de funciones busca no sólo entretener, sino también fortalecer la identidad local y generar un sentido de comunidad entre los asistentes.

Al día siguiente, el viernes 29 de agosto, a las 18:00 horas, el Edificio Arroniz abrirá nuevamente sus puertas para la Gala de Cine: “Jalisco Tierra de Película”, bajo la dirección y producción de Gener J. Vázquez. Esta velada ofrecerá al público un recorrido cinematográfico a través de tres cortometrajes de época: “Forastero”, “Transfiguración” y “Julia”, que rescatan leyendas, música y personajes entrañables del folclore jalisciense. Cada obra representa un homenaje a la riqueza cultural del estado y a la diversidad de sus tradiciones.

La experiencia cinematográfica se complementa con soundtracks interpretados por reconocidos artistas como Pancho Madrigal, Sergio Bross y el Maestro Enrique Flores, así como por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, dirigida por Héctor Guzmán. La música, cuidadosamente seleccionada, enriquece la narrativa de los cortometrajes y permite al público sumergirse plenamente en la atmósfera de cada relato.

Además, las historias están ambientadas en locaciones icónicas de Jalisco, incluyendo Tapalpa, Cocula, San Gabriel, Ajijic y Guadalajara, lo que permite admirar la belleza de los paisajes y la arquitectura local mientras se disfruta de la proyección.

Ambas funciones forman parte de la amplia oferta cultural de la Secretaría de Cultura de Jalisco, que tiene como objetivo acercar al público a producciones cinematográficas que emocionen, transmitan valores y refuercen el sentido de identidad y pertenencia. La iniciativa busca también apoyar el talento local y promover historias que reflejen la vida, la cultura y las tradiciones jaliscienses, consolidando al cine como un medio de expresión que une a la comunidad.

