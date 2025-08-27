Horóscopo Negro para HOY 27 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).En lo material, el tema dinero y abundancia te tiene un poco bloqueado. Quieres manifestar oportunidades, mejoras, sentir que avanzas… pero cada paso hacia adelante parece venir con dos hacia atrás. Respira, calma. No tires la toalla, porque septiembre viene con una sorpresa que puede ser un giro brutal en este aspecto. La clave es no dejar de creer, aunque ahora te cueste.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Venus entra en Leo y te manda un mensaje clarísimo: para un poco, Escorpio. ¿Vacaciones? ¿Escapadas? ¿Tiempo para ti? Cero patatero. Llevas demasiado a full, demasiado al 100%, y tu cuerpo ya está empezando a pasar factura. Si de verdad te quieres y te respetas, tienes que bajar revoluciones. No es negociable.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Disfruta a tope esta semana, Sagi, porque aunque tú veas problemas por todas partes, la realidad es que estás avanzando más de lo que crees. Con Venus entrando en Leo, vas a recuperar ese brillo que se te apaga cuando alguien te decepciona, incluso cuando eres tú mismo el que se decepciona. Venus en Leo viene a decirte claro: no llores por lo que pasó, no te castigues por lo que no fue.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Es cierto que últimamente estás en tu era más espiritual, más conectado que nunca con lo invisible, con lo que no se ve pero se siente. Y eso te está ayudando un montón a encontrarte a ti mismo y también a comprender cosas que habían pasado en tu vida y que hasta ahora eran un puzle sin piezas. Todo este proceso, aunque no seas consciente, también está sanando tus relaciones.ACUARIO (22 enero-19 febrero).Esta semana es clave que abras frentes en todos los sentidos. Nuevos amigos, nuevas conversaciones, nuevos vínculos, nuevas oportunidades… septiembre va a ser tu mes de expansión máxima. Y eso no se logra quedándote en tu burbuja. Ponte las pilas, habla con gente, conéctate, lánzate. PISCIS (20 febrero-20 marzo).Con Venus entrando en Leo, vas a sentir un chispazo de poder y autoestima. Como si alguien encendiera un foco directo sobre ti y pudieras volver a mirarte al espejo con ganas, reconectar con tu lado más valiente y con esa versión poderosa de ti misma que a veces escondes bajo mil inseguridades.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO