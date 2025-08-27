¡Atención cinéfilos! Cinépolis se prepara para cerrar el mes con las historias más emocionantes que llegan a la pantalla grande el próximo jueves 28 de agosto, alístate para una experiencia inolvidable, con todo el sabor de las palomitas y la emoción del cine.

Atrapado robando

Dirigida por Darren Aronofsky, que si no te suena el nombre, es quien dirigio “El cisne negro” en 2010 y "Réquiem por un sueño" en el 2000, además es protagonizada por Austin Butler, conocido por su papel en “Duna” y el cantante puertorriqueño, Bad Bunny también tiene una participación dentro de la peli.

“Atrapado robando” narra la historia de Hank Thompson, quien alguna vez fue una promesa del béisbol en la preparatoria, pero su carrera quedó atrás, ahora lleva una vida relativamente tranquila: tiene una novia increíble, trabaja como bartender en un bar decadente de Nueva York y disfruta la buena racha inesperada de su equipo favorito. Todo parece ir en orden hasta que su excéntrico vecino punk, Russ, le pide que cuide a su gato por unos días.

Lo que parecía un favor sencillo se convierte en una pesadilla: de pronto Hank se ve rodeado por un grupo variopinto de gánsteres peligrosos, todos exigiendo algo de él sin que sepa exactamente qué. Atrapado en una red cada vez más sofocante, tendrá que valerse de ingenio y agallas para sobrevivir el tiempo suficiente y descubrir por qué se ha convertido en el blanco de esta persecución.

Los Roses

Protagonizada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, llega a las salas de Cinépolis “Los Roses” , donde conoceremos a Ivy y Theo, quienes parecen tenerlo todo: un matrimonio sólido, hijos encantadores y carreras en ascenso que los convierten en la pareja perfecta, sin embargo, bajo esa imagen impecable se esconde una tensión a punto de estallar.

Mientras la trayectoria profesional de Theo comienza a desmoronarse, las ambiciones de Ivy alcanzan nuevas alturas, desatando una peligrosa mezcla de rivalidad, secretos y resentimientos largamente guardados, lo que parecía una vida ideal pronto se convierte en un campo de batalla emocional.

Otros estrenos de Cinépolis el 28 de agosto

No entres

Escape explosivo

Ataque zombie: Estación Gangam

El club perfecto

Armand: Una acusación peligrosa

Prince – Sign O’ The Times IMAX

