El creador de los llamados "Corridos tumbados" reapareció luego de sufrir un aparatoso accidente en motocross. Ya visiblemente mejor, Natanael Cano dio a conocer sus próximas fechas, donde destaca Guadalajara.

Sosteniéndose en un par de muletas, Cano aseguró que no siente la necesidad de tomarse un tiempo fuera de los escenarios, por el contrario, quiere continuar trabajando y ofrecer a sus fans el espectáculo que ellos se merecen: "Veo el show de artistas y puedo decir: no la arman, le falta la energía que tienen los corridos tumbados, así que no se van arrepentir jamás de compartir este momento conmigo, mis letras y mi música".

Ante el hecho de que si ya perdió el piso debido a la gran fama que logrado en los últimos años, el cantante de Regional Mexicano dejó en claro que él sigue manteniendo la humildad de siempre.

"No me mareo porque es lo que me gusta, es lo que soñé, lo que soñé literalmente, entonces no te puedes cansar del sueño, como quiera te cansas un día o dos", dijo.

Sobre cuál es la fórmula para conseguir el éxito, ya que ha logrado convertirse en el mayor exponente del género que representa, el cantante dejó en claro que él ofrece calidad y no cantidad para sus seguidores.

"Seguimos en la carrera, si te fijas yo no trabajo tanto como otros grupos porque buscamos calidad, no cantidad; y echándole todas las ganas a toda la música", agregó.

El también rapero se dijo satisfecho con su música, la cual ya ha cruzado fronteras: "Si se fijan en Estados Unidos están cantando corridos, ya tenemos gente de Europa cantando corridos; cosas que no se habían visto, que ningún artista del regional logró hacer y se está viendo en estos momentos. Creo que el regional mexicano es el género más fuerte ahorita", expuso.

¿Cuándo viene a Guadalajara?

Será el próximo jueves 1 de junio cuando Natanael Cano llegue a Guadalajara a cantar con sus corridos tumbados al Auditorio Telmex. Los boletos van desde los 600 hasta los 2100 pesos.

io