La noche de este domingo, el Foro Principal del Auditorio Benito Juárez se transformó en una gigantesca pista de baile gracias a la energía y el carisma de La Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, que se unió a los festejos por el 60 aniversario de las Fiestas de Octubre con un concierto lleno de tradición, música y alegría.

Con más de ocho mil asistentes, en su mayoría mujeres, el público tapatío vibró con los grandes éxitos de la agrupación mazatleca, considerada desde hace décadas la madre de todas las bandas. Puntuales y con una imponente producción audiovisual, los músicos iniciaron su presentación con temas como “Te presumo”, “Acábame de matar”, “Y llegaste tú” y “Que te ruegue quien te quiera”, desatando la euforia general.

“Es maravilloso para Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga estar aquí para poder celebrar el 60 aniversario de las Fiestas de Octubre. ¡Muchas felicidades! Consideramos que Guadalajara es un lugar estratégico para Banda El Recodo, aquí tenemos muchísimos amigos y familia que queremos mucho”, expresó emocionado Ricky Yocupicio, vocalista de la agrupación, ante los aplausos y gritos del público.

Durante casi tres horas, El Recodo mantuvo el ánimo al máximo con una descarga de ritmo y sentimiento que no permitió que nadie permaneciera sentado. Cada tema era la excusa perfecta para seguir bailando y coreando los clásicos que forman parte del ADN musical mexicano.

El momento cumbre de la noche llegó con “El sinaloense”, tema insignia de la banda que provocó un coro monumental, seguido de interpretaciones igualmente memorables como “Pena tras pena” y “Seis pies abajo”, coreadas a todo pulmón por miles de voces.

Antes de despedirse, la agrupación prometió volver el próximo año, dejando a su público con la emoción intacta y el corazón lleno de música sinaloense.

Así, La Banda El Recodo reafirmó su título de la madre de todas las bandas y su conexión indestructible con el público jalisciense, protagonizando una de las noches más vibrantes en la historia de las Fiestas de Octubre.

SV