Adrián Marcelo visita Tlaquepaque para mostrar sus tradiciones y esto pasa (VIDEO)

El famoso influencer, Adrián Marcelo, quien hace poco creó polémica por realizar comentarios de gordofobia y que también estuvo de visita en el centro histórico de Guadalajara, volvió a publicar un nuevo vídeo en su canal de YouTube, ahora visitando el municipio de Tlaquepaque, una de las ciudades más importantes del Estado de Jalisco en donde decidió mostrar varios de los lugares más importantes, así como las tradiciones, gastronomía y costumbres.

Adrrián Marcelo comenzó su video en el el famoso Quiosco Hidalgo, ubicado en pleno centro del municipio a un costado de la Parroquia San Pedro Apóstol y el templo de el Santuario Nuestra Señora de la Soledad, en donde mencionó el famoso Parián de Tlaquepaque, así como también sus arquitecturas y algunas comidas tipicas de Jalisco.

Adrián Marcelo come una rica Torta Ahogada

Para comenzar el video de la mejor manera, el youtuber decidió antes que nada comprar una tradicional "Torta Ahogada" en un pequeño pero famoso puesto llamado "Tortas Ahogadas Chimbombo", que están en el monumento Miguel Hidalgo.

Inmediatamente decidió comprar una famosa torta que costaba 50 pesos, pero como ya es costumbre de Adrián Marcelo le dio 1000 pesos a la señora y le dijo que se quedara con el cambio o le regalara tortas a quien ella quisiera. Como todo un tapatío decidió comerse la torta ahogada en bolsa como suelen comerla muchas personas.

Joven lleva tatuaje de Bad Bunny mal hecho

Después de degustar el típico platillo mexicano, Adrián comenzó a realizar sus típicas entrevistas a los ciudadanos de todas las edades que se encontraban en Tlaquepaque, algunos recomendaron lugares para visitar en los alrededores, mientras que otros aprovechaban para platicar de algunos otros temas, tal como lo hizo con un joven, a quien apreció Adrián Marcelo que llevaba un tatuaje con el nombre del álbum YHLQMDLG (“Yo Hago lo Que me da la Gana”) de Bad Bunny, pero que le faltaba una letra.

Adrrián le preguntó sobre por qué estaba mal escrito su tatuaje a lo que el joven respondió: "Es que yo hago tanto lo que me da la gana que no me la quise poner, ¿si sabes?", ambos se rieron por la respuesta.

Compra jarrones a un señora y tira uno

Posteriormente el youtuber pasó con las personas que venden artesanías, por lo que decidió comprarles dos jarrones a una señora quien dijo que lo que vendía era de "Temalacatzingo, Estado de México y nosotros estamos aquí para promover nuestra cultura, nuestra tradición, en el arte pues".

Las ocurrencias de Adrián Marcelo no podían faltar y de los dos jarrones que le compró a la señora a 420 pesos decidió regalarle uno a una persona y el otro tirarlo al suelo, esto solo con el hecho de ver la resistencia de la artesanía y hacer una prueba de dureza.

"Perdóneme he, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, ya está pagado", dijo Marcelo riéndose, para posteriormente tumbar el jarro de la mesa el cual se rompió.

Para finalizar, el ex conductor de canal 6 se acercó con algunos trabajadores que se encontraban en la zona quienes le ofrecieron "un toque de mota".

Adrián Marcelo invitó a todos sus fans a que visiten el centro de Tlaquepaque y disfruten de todo lo que pueden encontrar, como su gastronomía, estructura y las artesanías que puedes encontrar.

MF