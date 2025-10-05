Foros que marcan la historia y la modernidad

Jalisco ha sido epicentro de la cultura mexicana toda la vida. Sus edificios emblemáticos, como el Teatro Degollado -una de sus joyas históricas más preciadas-, dan cuenta del desarrollo cultural del Estado. Y así como este baluarte de escala internacional, la Zona Metropolitana alberga otros foros y recintos culturales que dan la bienvenida a compañías, producciones, actores y creativos que presentan una diversidad de expresiones artísticas.

Cada uno de estos foros guarda historia, esfuerzo y trabajo de personajes que se propusieron hacer del Estado el más importante del país en materia de cultura y entretenimiento. Uno de estos actores claves de la cultura fue el Raúl Padilla López, quien en las últimas décadas y hasta el final de sus días generó toda una estructura cultural en la ciudad con espacios emblemáticos como el Auditorio Telmex y el Conjunto Santander, los cuales forman parte del Centro Cultural Universitario. De este complejo también forman parte la Cineteca FICG, el Ágora Jenkins, el Pabellón Universitario y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola.

Viajando en la historia, específicamente en las páginas de EL INFORMADOR, se puede constatar cómo este diario ha sido testigo en los momentos clave de la historia de los foros más emblemáticos de Jalisco, por ejemplo, el Teatro Degollado, estandarte de Guadalajara.

Este inmueble fue inaugurado en 1866 y se convirtió en un símbolo del esplendor cultural jalisciense. Su centenario, celebrado el 5 de octubre de 1966, reafirmó su importancia histórica. Así este diario hablaba de esta fecha emblemática: “Lo más significativo de la conmemoración consistió en que, al igual que el jueves 13 de septiembre de 1866, se hubiese repetido en esta vez la misma escenificación. Lucía de Lammermoor de Donizetti, pero ahora protagonizada por la soprano Ernestina Garfias, el tenor Plácido Domingo, el barítono Sherril Milnes y el bajo Noel Jan Tyl, y armonizada por nuestra Orquesta Sinfónica de Guadalajara bajo la batuta de Eduardo Mata y el coro de la Sociedad Coral de Guadalajara del profesor Ramón Orendáin Amaya”.

Histórico. Esta casa editorial dio a conocer que el Teatro Degollado celebró su centenario en 1966 con la ópera “Lucía de Lammermoor”. EL INFORMADOR

Lugares de tradición popular

Un recinto para la tradición popular y los espectáculos de gran calibre es la Plaza de Toros Nuevo Progreso, la cual ha albergado conciertos de grandes estrellas como Juan Gabriel, Alejandro Fernández y Thalía, entre otras figuras de la música nacional como Pepe Aguilar y Julión Álvarez.

La Plaza de Toros Nuevo Progreso fue inaugurada en febrero de 1967 como Plaza Monumental. Aunque su origen está ligado a la fiesta brava, ahora se ha convertido en escenario de conciertos y espectáculos populares de gran escala. En 1979 adoptó su nombre actual y hasta la fecha se mantiene como un recinto con tradición y memoria colectiva en la ciudad.

El Auditorio Benito Juárez, la casa de los tapatíos, reaviva su magia durante el periodo de las Fiestas de Octubre. Sin embargo, también ha sido sede de otros eventos y momentos históricos, como cuando fue el punto de encuentro para la aplicación masiva de vacunas contra el COVID-19 en tiempos de la pandemia.

Inaugurado en los años 70, el Auditorio Benito Juárez se ha consolidado como el foro del pueblo. Año con año, presenta a artistas nacionales e internacionales de gran convocatoria en un esquema accesible para el público, convirtiéndose en un espacio de encuentro popular. Su carácter festivo lo distingue de otros recintos más formales, reforzando la diversidad cultural de la metrópoli. Y ahora gozará de un nuevo ciclo con las remodelaciones pertinentes.

La Sala Roxy forma parte de la memoria cultural de Guadalajara. Nacida en 1937 como un cine de estilo Art Déco, pronto se convirtió en un espacio emblemático para el entretenimiento de la ciudad. Décadas después, en 1990, el inmueble revivió bajo el nombre de Centro Cultural Roxy, transformándose en un foro musical que recibió a bandas internacionales y nacionales de gran renombre como Caifanes, Fobia, Alaska y Dinarama, El Tri y Molotov, consolidándose como un punto de encuentro para la contracultura y la escena alternativa tapatía. Ahora continúa su desarrollo como punto de encuentro para festivales y expresiones diversas.

En un artículo del 4 de febrero de 1994 en EL INFORMADOR se hablaba de una presentación que Fobia tendría en el Roxy: “El rock en español sigue en el buen gusto del público, principalmente de los jóvenes, ya que el ritmo y la calidad interpretativa de los exponentes de este género de música rock hacen que la gente baile y disfrute realmente los temas.

Con el fin de dar a conocer a los medios de comunicación los nuevos proyectos del grupo de rock Fobia, tanto como informar del contenido de su música presente en su nuevo disco, el cual vienen a promocionar a nuestra ciudad, el miércoles pasado en el hotel Carlton se llevó al cabo una rueda de prensa, en la que el grupo afirmó que, según las estadísticas, se encuentran en los primeros lugares de popularidad en la radio con su tema ‘Miel del escorpión’. Cosa que no les había sucedido después de su éxito con el ‘Microbito’”.

La inauguración del Auditorio Telmex llegó a las páginas de este diario en 2007. EL INFORMADOR

La innovación y modernidad

Ya en la época moderna también surgieron otros foros con mucha vida. Está el caso del Teatro Diana, un foro contemporáneo con raíces históricas. Ubicado en el centro de Guadalajara, en Avenida 16 de Septiembre, este foro abrió sus puertas el 4 de febrero de 2005, tras la remodelación del antiguo Cine Diana. Su inauguración estuvo marcada por Lord of the Dance, que dio inicio a una nueva etapa para este espacio. Desde entonces, ha recibido a figuras de la música clásica, el pop, el rock y las artes escénicas, consolidándose como uno de los foros favoritos de los tapatíos para espectáculos internacionales.

“Estoy contento de que la UdeG tenga ya su teatro. Espero que pronto tenga una buena compañía de teatro también. Ojalá y el público venga”, expresaba el actor Damián Alcázar a EL INFORMADOR, mientras que Alex González de Maná externaba: “Maná lleva años diciendo que ya hacía falta algo así. Aplaudo a la gente de la UdeG que le echaron tantas ganas. Qué rico tener un lugar tan bonito. Hay que apoyar este lugar y traer artistas de todos los niveles”.

Sin duda, un ícono de la modernidad es el Auditorio Telmex, ubicado en Zapopan, llamado en sus inicios Auditorio Metropolitano, el cual abrió oficialmente el 1 de septiembre de 2007 con una gala encabezada por el tenor Plácido Domingo. Desde entonces, este espacio se ha posicionado como uno de los recintos más modernos del país, con capacidad para más de 10 mil espectadores y un diseño acústico de clase mundial. Su versatilidad lo ha convertido en sede de conciertos masivos, musicales, óperas y eventos de gran formato. Figuras como Ringo Starr, Maroon 5, Katy Perry, Miley Cyrus, Kylie Minogue, Metallica, Iron Maiden y Scorpions ya forman parte de su historia.

Nuevo espacio. Escenario de la Arena Guadalajara, un recinto edificado con tecnología de punta. EL INFORMADOR/J. Acosta

Otros espacios emblemáticos de Jalisco

El siglo XX vio nacer otros recintos que siguen vigentes: el Teatro Experimental de Jalisco, el Teatro Jaime Torres Bodet y el Teatro Alarife Martín Casillas. Estos espacios han sido fundamentales para el desarrollo de las artes escénicas locales, dando cabida a compañías de danza, colectivos teatrales y propuestas emergentes que han enriquecido la oferta cultural del Estado.

Hoy también surgen nuevos espacios que se suman a la oferta cultural, como la Arena Guadalajara, que se construyó con lo mejor de la tecnología y que, tras una serie de retrasos, finalmente abrió sus puertas el pasado 2 de octubre con la inauguración a cargo de Maroon 5, el primer artista en tocar en este foro liderado por Zignia Live.

