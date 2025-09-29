Una fusión de tropical, psicodelia, rock, y alma urbana en cada acorde, un recorrido sonoro por esas calles de la ciudad, y esos horizontes de Guadalajara delineados con la sombra inmóvil de las palmeras, mientras en el viento se va desmenuzando la música. Pez Kokomo es el nombre artístico del tapatío Erick de Aguinaga, un proyecto refrescante que escribe un capítulo importante en su historia, con la presentación en vivo de su primer álbum, “Jungle Punk Love”, el próximo primero de octubre en The Basement de Guadalajara.

“Jungle Punk Love” es la suma de lo que Pez Kokomo ha ido creando a lo largo del tiempo, trece canciones que son un transitar colorido por ritmos tropicales, sus propias influencias musicales, y una gran presencia del carácter urbano, toques latinos, el sonido de las calles, y la filosofía de que también Guadalajara, entre sus muchas cosas, es una ciudad con una esencia indudablemente tropical.

“Este álbum es lo que he ido construyendo a lo largo de estos tres años. Son todos los sencillos que ya publiqué; he ido sacando el álbum poco a poco. Se llega a la fecha del show en vivo y ahí se consolida el álbum”, cuenta Pez Kokomo -Erick-, en conversación con EL INFORMADOR.

“He querido capturar la esencia de lo que es Guadalajara. Es una ciudad muy tropical; tenemos a Puerto Vallarta cerca y, de cierta forma, se puede ver como los Ángeles de México: si Ciudad de México sería Nueva York, Guadalajara sería Los Ángeles. Me gusta que, de repente, vayas manejando y veas palmeras por todos lados. Descubrir la esencia de la ciudad ha sido importante, porque viviendo aquí muchas cosas se normalizan. Pero cuando alguien de fuera la ve, se da cuenta de que es una ciudad única, con personalidad propia. He querido reflejar eso en la música que hago y, al mismo tiempo, encontrar esa esencia en mí, porque es el contexto donde crecí”.

“Jungle Punk Love” ha tenido una cocción lenta, meticulosa, para así encontrar su propia esencia y estilo, su propuesta, ser algo distinto a lo que ya se ha dado en Guadalajara. Ha tenido un gran recibimiento del público en lugares como la Ciudad de México y San Luis Potosí. Pez Kokomo reconoce que, aunque la Perla Tapatía es cuna de artistas, lo que es complicado no es hacer la música, sino poder vivir de ella; es una lucha desde el corazón.

“Fue un proceso experimental. Todo este primer álbum fue un experimento, una búsqueda de fusión”, comparte el artista. “Mi proyecto es una propuesta, y ser propuesta en la escena musical es el deporte extremo de la música, porque muchos géneros ya tienen pavimentado el camino. Ese camino ya fue recorrido por muchos artistas. Ser una propuesta es caminar donde no hay camino y empezar a crearlo al andar. Con este proyecto lo que hago es experimentar y fusionar los géneros que me gustan. Todo lo que hago está ligado a mis influencias”.

“Ha sido un experimento; en cuanto a dificultad, no es tanto hacer la música, sino poder vivir de ella, sobre todo en Guadalajara. Aquí ya no hay festivales, se están mudando a otras ciudades. Los promotores muchas veces no quieren pagar a los artistas abridores, y para nosotros es importante porque tenemos que cubrir nómina de músicos, producción, distribución, etc. Se vuelve difícil porque Guadalajara es un gran semillero. De aquí han salido talentos como Siddhartha, Caloncho, Golden Ganga. Pero es un gran reto salir de aquí y romper la burbuja”.

No obstante, Pez Kokomo asegura que también es responsabilidad de los artistas, más allá de la ciudad o del público, crear propuestas arriesgadas que conecten con el oyente, que le ofrezcan algo nuevo, un territorio desconocido que los invite a quedarse. Ligado a esto, Pez Kokomo es responsable de sus propios videos musicales, llevando al ámbito audiovisual su esencia sonora. “No creo que sea solo responsabilidad de la ciudad o del público, también es de los artistas”, opina. “Nos hace falta arriesgarnos más, proponer más. Ser propuesta es un riesgo, pero ahí es donde la gente encuentra algo único que no puede hallar en otro lugar. Esa también es la responsabilidad de los artistas”.

De los Beatles a Green Day

En cuanto a sus inspiraciones más grandes para crear música, Pez Kokomo creció cuando MTV era todavía una plataforma musical y no un canal de reality shows, lo cual le permitió escuchar música no solo de México, sino de otros países. Asimismo, cita como importantes artistas que van desde los Beatles, Mac Miller, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Green Day, entre otros.

“He ido madurando con mi gusto musical hasta llegar a hoy. Pasé de los sonidos más pesados a géneros más tranquilos, más digeribles. También hay influencias psicodélicas. La fusión que hago es lo tropical con lo urbano. Y lo urbano no solo es rap, también es rock, punk, new metal y géneros de ciudad”.

Finalmente, el músico tapatío comparte que “Ha sido todo increíble. La gente que ha descubierto el proyecto lo ha seguido y lo ha disfrutado. Lo importante ahora es romper con las barreras de aquí e ir a Ciudad de México, Pachuca, San Luis Potosí. Viajar con mi música ha tenido gran impacto. Lo que quiero con Guadalajara es regresar triunfante: una vez conquistado México con la música, poder volver y coronar aquí también”.

Noche de música

“Jungle Punk Love” se interpretará completo este miércoles 1 de octubre en Semillero Estudios, ubicado en Andrés Terán 31, Col. Americana. La cita es a las 20:00 horas, con la participación especial de María Celeste, de Guadalajara, y Bool, de Austin, Texas. Los boletos están disponibles en Eventbrite y en las redes oficiales de Pez Kokomo.

CT