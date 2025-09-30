¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

El reciente asesinato del estilista, Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido por realizar servicios a celebridades como Ángela Aguilar o Kenia Os, ha agitado las aguas del internet. Esto es lo que sabemos hasta ahora de la víctima.

El homicidio ocurrió durante la noche de este 29 de septiembre, en la avenida Masaryk, en la colonia Polanco de la Ciudad de México . De acuerdo con reportes preliminares, el joven de 28 años fue balaceado mientras se encontraba frente a su salón de belleza, Micky Hair Salón Masaryk.

Testigos señalaron que los agresores, identificados como dos varones, huyeron a bordo de una motocicleta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que no hay personas detenidas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por su parte, continúa la indagatoria bajo la línea de un ataque premeditado, apoyándose en el análisis de videograbaciones del área y peritajes en curso.

¿Quién era Miguel de la Mora Larios, estilista de celebridades como Ángela Aguilar?

Originario del estado de Jalisco, Miguel de la Mora había desarrollado una carrera destacada como estilista profesional de lujo. Su salón en Masaryk, zona de alta plusvalía en la capital, era un gran punto de encuentro para figuras públicas, artistas e influencers.

Entre su clientela destacan intérpretes y celebridades como Ángela Aguilar, Kenia OS, Natalia Dupeyrón, la Miss Universe México 2024 y la Reina Hispanoamericana 2019. Además de contar con miles seguidores entre sus cuentas personales y de negocios.

De acuerdo con lo que solía mostrar en redes, De la Mora gustaba de un estilo de vida marcado por la gran riqueza, los viajes y la comodidad. Aparte de los vínculos que mantenía con figuras de la farándula, también era cercano a figuras, quizá polémicas, como Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, cofundador del Cártel de Sinaloa.

En distintas entrevistas y publicaciones, De la Mora había compartido que su incursión en el mundo del estilismo fue inesperada. Ya que este comenzó su formación tras asistir a un taller por recomendación de una amiga, experiencia que marcó el inicio de su carrera.

Internautas señalan que a pesar de la evidente ostentación del Micky Hair Salón Masaryk —cuyos servicios de belleza eran valuados en miles de pesos—, De la Mora mantenía una visión de éxito compartido con sus trabajadores, a quienes solía obsequiar cosas.

Por el momento, las autoridades continúan con la recolección de pruebas para encontrar a los responsables del asesinato de Miguel de la Mora, quien, indican algunas fuentes, ya había denunciado antes amenazas de muerte.

AO

