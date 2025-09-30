De acuerdo con TMZ, Nicole Kidman acaba de llenar su papeleo para divorciarse de Keith Urban tras 19 años de matrimonio. Según el mismo medio, la separación entre la pareja ocurrió el pasado junio y ya habrían avanzado con los trámites legales para la separación. La fuente reporta rumores de que Urban se estaría relacionando románticamente con otra mujer, aunque esto no ha sido confirmado.

Por su parte, la revista People aseguró que la actriz de Ojos bien cerrados, entre otras películas, no quería que su relación con el cantante de música country se terminara y que ella había "estado luchando por salvar el matrimonio". No obstante, Urban habría decidido no trabajar en la relación.

La pareja que se casó en 2006 comparte a dos hijas de 17 y 14 años respectivamente.

Antes de Urban, la ganadora al Óscar en 2003 por The Hours, estuvo casada con Tom Cruise durante 11 años. Se divorciaron en 2001, un año que marcó el fin de una de las relaciones más famosas de Hollywood en esa época.

Luego de más de dos meses viviendo de manera separada, el proceso de divorcio entre Kidman y Urban ya estaría en marcha.

Con información de EFE

