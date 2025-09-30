Christian Nodal vuelve a colocarse en el ojo público, no solo por el litigio que mantiene con su antigua disquera, Universal Music, sino también por las recientes declaraciones del creador de contenido Roberto Martínez, que reavivaron un tema que parecía olvidado.

Durante una charla con Adrián Marcelo, Martínez confesó que llegó a grabar un episodio de su podcast Creativo junto al cantante, pero que nunca salió a la luz porque fue el propio Nodal quien pidió que no se publicara.

“Yo tengo un podcast con Nodal, no salió, no me gustaría profundizar la razón por la que no salió, la neta”, señaló el youtuber.

El comentario de inmediato hizo eco en el antecedente con Adela Micha, ya que semanas atrás surgieron rumores de que Nodal habría buscado detener la difusión de una entrevista que la periodista lanzó en agosto en su canal de YouTube. En esa ocasión, el intérprete habló sobre aspectos personales, incluyendo su relación con Ángela Aguilar.

Aunque en redes sociales circularon versiones de que el artista intentó frenar el material, Micha negó categóricamente que hubiera recibido algún tipo de presión o petición para suspender la publicación.

Al abordar el tema en la conversación, Adrián Marcelo insistió en conocer los motivos de la cancelación del episodio con Creativo. Sin embargo, Roberto Martínez se limitó a responder: “Al chile, prefiero no abrir la boca”, dejando ver que prefería evitar cualquier confrontación.

Pese a la decisión de no publicar, Martínez reconoció que su percepción de Nodal cambió tras aquella larga plática que sostuvieron. Aun así, optó por respetar la voluntad del sonorense.

“Fue más un tema de no querían. Dije: ‘¿sabes qué? Yo no quiero sacar algo que alguien no quiera, entonces no hay ped…’. No quiero joder a nadie. Si una persona por x o y razón no quiere sacar el capítulo, no lo sacamos”, explicó el conductor.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

De esta manera, lo que parecía un asunto cerrado volvió a generar especulación entre los seguidores del cantante, quienes no han dejado de debatir sobre los motivos que lo llevaron a pedir que ambos contenidos quedaran bajo reserva.

BB