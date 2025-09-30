En un año que ha estado marcado por grandes regresos de bandas emblemáticas a los escenarios, como el esperado regreso de Oasis, ahora otra agrupación que ha hecho historia dentro del rock en español también anuncia su retorno: Soda Stereo.

Cinco años después de la gira “Gracias Totales”, que reunió a Charly Alberti, Zeta Bosio y las proyecciones en video de Gustavo Cerati, el grupo volverá a encontrarse con su público bajo un concepto completamente renovado. Este nuevo proyecto se llama “Ecos” y se presentará como un espectáculo completamente en vivo, que gracias a los avances tecnológicos contará con la presencia de Cerati de una manera que, según los organizadores, va “mucho más allá de un holograma”.

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”, declaró la productora PopArt en un comunicado divulgado por el diario La Nación. La intención es recrear la experiencia auténtica de Soda Stereo, fusionando la interpretación en vivo de los músicos con la tecnología que permitirá revivir la figura de Cerati en el escenario.

La noticia se dio a conocer ayer a través de las redes sociales de la banda, donde se compartieron algunos detalles adicionales y se describió al proyecto como una experiencia que hace lo imposible posible. “Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real”, señalaron los organizadores, destacando la dimensión emotiva y tecnológica del espectáculo.

Hasta el momento, solo se ha confirmado una única fecha para “Ecos”: el 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires. La empresa productora también informó que la preventa de boletos comenzará mañana, y que, una vez agotadas estas localidades, las entradas serán liberadas para todo el público. La expectativa entre los fans ya es alta, por lo que, aunque por ahora solo se tenga programado un concierto, se espera que las presentaciones se extiendan y puedan llegar a otros países de Latinoamérica.

La última vez que los tres músicos argentinos compartieron créditos fue en 2007 con la gira “Me Verás Volver”, que incluyó presentaciones en Argentina, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Perú. En marzo de 2009, Cerati presentó su disco Fuerza Natural, el último de su carrera, y ese mismo año arrancó su tour en México. Cerati pisó el escenario por última vez el 15 de mayo de 2010 en Venezuela; poco después sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo en coma durante cuatro años.

Con “Ecos”, Soda Stereo busca no solo revivir la magia de sus clásicos, sino también ofrecer a los fans una experiencia inédita, donde la música, la memoria y la tecnología convergen para mantener vivo el legado de Gustavo Cerati y la historia del rock en español.

CT