Madonna, como muy pocas veces, habló sobre los momentos más oscuros de su carrera y su vida ; entre ellos los pensamientos de atentar contra su vida.

Durante su participación en el podcast "On Purpose" del británico Jay Shetty, la llamada "Reina del pop" confesó que, aunque su imagen puede estar asociada con valores como el empoderamiento y la resiliencia, existió un instante en el que el dolor era tan fuerte que llegó a pensar en terminar con todo:

"Hubo momentos en mi vida en los que incluso contemplé el suicidio", dijo la cantante. "Eso probablemente suene muy raro viniendo de mí, porque no soy emo, pero pensé: ‘Ya no aguanto este dolor’", agregó.

La situación a la que se refiere ocurrió en 2016, cuando su hijo, Rocco Ritchie, producto de la relación con el cineasta Guy Ritchie, la dejó y se fue a vivir con su padre en Londres. En ese tiempo, Madonna se encontraba en plena gira.

"Estaba de gira en ese momento, así que tenía que subir al escenario todas las noches. Me quedaba tirada en el suelo de mi camerino, llorando. Pensaba que era el fin del mundo. No podía soportarlo", recordó.

A la pérdida, se sumó un pleito legal por la custodia del entonces menor, mismo que terminó por hundirla en una fuerte tristeza.

"Pasé por una batalla por la custodia de mi hijo. Alguien intentaba arrebatármelo y para mí era como: 'mejor ya mátenme' ".

Madonna y Guy Ritchie contrajeron matrimonio en 2000 y en 2008 se divorciaron, mientras que la lucha por la custodia de su hijo Rocco, que tiene 25 años, se extendió hasta 2016, llegando a un acuerdo para que su hijo residiera en Londres, con su padre.

La artista explicó que fue su estudio de la Cábala lo que le permitió sostenerse; incluso, encontró en ella una guía para entender su sufrimient,o no como un castigo sino como una lección.

"En cuanto comprendes que lo que te está sucediendo es un desafío que, según el karma, debes experimentar, aprender de él y evolucionar a un nivel superior de conciencia, puedes ver ese evento como una lección y no como un castigo ", reflexionó.

Fue esa espiritualidad, contó, la que le permitió seguir y la ha sostenido hasta el día de hoy, a pesar de las dificultades.

