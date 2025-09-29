Daniel Sosa se burla de sus "Dilemas" en el Teatro Diana

La clave está siempre en carcajearse y burlarse de uno mismo. Daniel Sosa, el popular comediante mexicano, regresa al mundo del standup con su espectáculo "Dilema", en el que, siguiendo la línea que ya lo ha caracterizado, Sosa abordará desde la comedia esas tragedias de su propia vida, esos dilemas que se le han atravesado en el camino, pero que siempre se sobrellevan mejor con el recurso de la risa. Las cosas son menos fatídicas cuando se les mira desde la comedia.

"Dilema", se presentará en el Teatro Diana, por lo que Guadalajara será el punto de partida para la gira de Daniel Sosa, y su regreso a los escenarios como standupero después algún tiempo de ausencia. Sosa se dijo emocionado de volver a este terreno en donde la risa siempre se convierte en catarsis, una forma de sanación. "Estoy muy emocionado, me urge subirme al escenario. No sabes cuántas ganas tengo de volver a decir mis cosas, mis estupideces", comparte el comediante en entrevista para EL INFORMADOR. "Creo que es un show en el que hablo mucho de los dilemas que he tenido en estos últimos dos años que no había hecho stand-up, porque estaba actuando, haciendo otras cosas que de repente me causaron emociones muy fuertes".

"Dilema es un show muy catártico, donde aprendes a hablar de lo que eres. El stand-up en general es una catarsis muy bonita, porque a mí me abandonó mi mamá y ya hice un show de eso. Realmente lo sanas cuando puedes hablar de ello. Si agarras tu tragedia más fuerte, la cuentas y puedes reírte, cuando logras eso —o cuando se murió alguien cercano y lo cuentas y puedes reírte—, ese tema está 100% sanado. Yo soy creyente de que lo más importante de la vida es buscar tus tragedias para poder reír de ellas. El día que lo logres, ya no tienes una tragedia. En el show siempre trato de generar una atmósfera que se sienta como cuando estabas en la prepa y todos tus amigos se reían de algo. Eso es lo que me gusta generar: complicidad".

El arte de burlarse de uno mismo

La comedia, en nuestros tiempos, puede ser un arte complicada. Daniel Sosa lo sabe, pero su virtud reside en que, al burlarse de sí mismo, crea un vínculo genuino y más íntimo con el público en lugar de atacarlo. Su comedia no es un dardo que lanza a la gente, no recurre a la humillación: al reírse de sí mismo, consigue que se rían todos: "Para mí lo más importante es conectar, ver a la gente a los ojos, preguntarles cosas, que se sientan en un show en el que no los van a bulear, humillar ni exponer. Eso a veces pasa en algunos shows, pero lo que me gusta es generar un ambiente de comedia, siempre con respeto. En el momento en que alguien se sienta vulnerado, para mí ya está chafa", dice el comediante.

La expectativa en Guadalajara es alta, pues el stand-up ha encontrado un público fiel en la ciudad y Daniel Sosa ha cultivado una base sólida gracias a su estilo cercano y su capacidad para conectar con la gente. Al respecto, el standupero reconoció que el público tapatío es uno de sus favoritos, y esa es una de las razones por las cuales Guadalajara es el punto de partida de "Dilema", con la cual visitará distintas ciudades de la República.

"El público es increíble, yo quiero mucho a la gente de aquí; me han dado mucho amor", asegura Daniel Sosa. "Me decían que era un público difícil, pero siempre me han llenado de cariño. Cada vez que vengo me dan regalos, recibo mensajes en redes llenos de amor para mí y para mi gente. Por eso quería empezar aquí en Guadalajara, porque le tengo mucho cariño. Es mi ciudad favorita en el país. No es broma: muchos artistas dicen lo mismo, pero a mí me encanta el tequila, me encanta el mariachi y también las Chivas. Para mí, Guadalajara es mi casa".

"Dilema" de Daniel Sosa estará en el Teatro Diana el próximo jueves 2 de octubre a las 9 de la noche; boletos desde $200 pesos en taquillas y en la página oficial del recinto. El comediante invitó a los lectores de EL INFORMADOR a no perderse de esta noche de carcajadas, catarsis y encuentro.

"Para todos los lectores de EL INFORMADOR es un placer informarles con esta información que les voy a informar que tengo el show el 2 de octubre en el Teatro Diana. Están completamente invitados para que vayamos y nos la pasemos requetebomba, requetechicles bomba", finalizó.

MF