La cuenta regresiva está por terminan. Este jueves 2 de octubre abrirá oficialmente sus puertas la Arena Guadalajara, un nuevo espacio diseñado para albergar espectáculos de gran formato en Jalisco. El encargado de estrenar el escenario será Maroon 5, la agrupación estadounidense que llega a la ciudad para ofrecer un concierto con el que se inaugura el recinto y se marca el inicio de una nueva etapa en la oferta de entretenimiento de la región.

Dante Guillén, vocero de la Arena, compartió en entrevista con EL INFORMADOR que el equipo organizador vive estos días con intensidad, afinando los últimos detalles para garantizar que la apertura transcurra sin contratiempos. “Estamos corriendo con todos los detalles. Nosotros tenemos un gran expertise porque llevamos 22 años operando la Arena Monterrey y 13 años con la Arena CDMX. Entonces, ya tenemos todo planeado, el equipo de logística, de producción, de mantenimiento, de todo. Ya estamos cubiertos en ese tipo de cuestiones”, señaló.

El proceso de llegada de la banda y su equipo también está definido. De acuerdo con Guillén, la avanzada de producción arribará con anticipación para revisar montajes y cuestiones técnicas, mientras que el grupo liderado por Adam Levine llegará directamente el jueves. “Son detalles que tenemos que cuidar al máximo con todo lo que va a ser la inauguración, para que todo salga perfecto, para que el cliente esté cómodo, a gusto”, explicó.

Una primera experiencia compartida

Además del concierto en sí, la expectativa también gira en torno al descubrimiento del recinto por parte del público. Guillén enfatizó que los asistentes deben considerar los tiempos de traslado y llegada, ya que será la primera experiencia de todos en la Arena.

“Lleguen con tiempo, las puertas las abrimos dos horas antes del concierto, así también podrán disfrutar alguno de los alimentos, algunas de las bebidas, recorrer toda la arena para que ya la conozcan de primera mano y también para que puedan entender dónde es su sección, cuáles son sus asientos, que puedan entrar a los baños, que puedan ver las grandes pantallas”, apuntó.

El vocero destacó que la infraestructura del recinto fue diseñada para ofrecer una experiencia completa. “Hemos trabajado durante muchos años para que el público de Jalisco disfrute al máximo estos conciertos, y estoy seguro de que el próximo 2 de octubre será uno de los grandes conciertos internacionales que viviremos”, añadió.

Promociones y boletaje

Aunque la expectativa ha sido alta y la mayoría de las localidades ya están agotadas, aún quedan entradas disponibles en algunas secciones. Por ello, el recinto lanzó una promoción especial. “Hay una promoción de 2x1 en las secciones que todavía están disponibles. Invitamos al público a ingresar directamente a www.superboletos.com para conocer los boletos en promoción”, detalló Guillén.

Los preparativos de Maroon 5

Acerca de los requerimientos de la agrupación, Guillén explicó que por razones contractuales no puede revelar muchos detalles, aunque aseguró que Maroon 5 es una banda sencilla en su trato. “Es una banda muy aterrizada y humana que no te pide cosas tan extravagantes”, señaló. Entre las solicitudes básicas destacan bebidas y alimentos ligeros para los camerinos, como refrescos, agua, jamones o tablas de quesos.

Una tradición en las inauguraciones

La apertura de la Arena Guadalajara con Maroon 5 se suma a la historia de las arenas que maneja la misma empresa (Zignia Live) en otras ciudades. En 2003, Juan Gabriel fue el encargado de inaugurar la Arena Monterrey, mientras que en 2012 Luis Miguel hizo lo propio con la Arena CDMX. “Ahora será Maroon 5 quien se sume a esta lista de artistas que han marcado el inicio de recintos que se convierten en referentes en la industria del entretenimiento”, comentó Guillén.

Lo que viene después

La apertura de la Arena Guadalajara no se limitará al concierto de Maroon 5. El sábado 11 de octubre, Yuri será la siguiente en pisar el escenario como parte de la programación inicial. Para Guillén, estos primeros eventos marcan el inicio de un camino destinado a consolidar al recinto como uno de los más importantes del país.

El vocero también hizo un llamado a los asistentes para mantenerse informados a través de las redes oficiales del recinto. “Los puntos más importantes son revisar todos los accesos de tu boleto y cómo llegar a la arena en las redes sociales de la Arena Guadalajara, que en Instagram es @arenagdloficial. Ahí subiremos toda la información necesaria”, recalcó.

Finalmente, Guillén destacó la respuesta del público y la paciencia mostrada durante el proceso de apertura. “Agradecerle mucho al público la paciencia, la empatía y el amor que le muestran a la arena. Estoy seguro de que estos conciertos de apertura, que empezamos este jueves con Maroon 5 y el sábado 11 de octubre con Yuri, serán dos eventos maravillosos que quedarán en la memoria”, concluyó.

CT