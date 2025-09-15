Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 15 al 21 de septiembre

Durante la semana del 15 al 21 de septiembre, algunos signos del zodiaco contarán con el respaldo de planetas como Leo en Venus, que abrirán las puertas a oportunidades que debes aprovechar. Estas son las predicciones para los signos más afortunados de esta semana, según la astróloga Mizada Mohamed.

¿Qué signos tendrán suerte este semana?

Cáncer

La llegada del Sol en Libra trae a Cáncer la necesidad de equilibrar el dar y recibir en todas sus relaciones: laborales, familiares, sentimentales y amistosas. Posiblemente sentirás el deseo de poner orden en tu vida interior, lo que le traerá beneficio a tus vínculos cercanos.

Escorpión

Esta semana te traerá buenas noticias, pues se abrirán oportunidades de proyectos que ya tenías planeados desde hace mucho tiempo; lo que parecía lejano comienza a dar frutos y abre la posibilidad de independencia laboral o de emprender un camino propio que te genere mayores ingresos y estabilidad.

Lee también: Prueba esta deliciosa receta sencilla de Chiles en Nogada

Sagitario

Tu corazón volverá a un ambiente de plenitud y reconocimiento del pasado. A partir del 18 de este mes, las alegrías y reencuentros laborales y profesionales iluminarán tu vida; asimismo, los viajes podrían estar a la vuelta de la esquina, pues será en los próximos meses cuando podrías conocer personas afines a tu energía elevada y espiritual.

Capricornio

Todo aquello que dabas por perdido regresa a tu vida con rapidez y determinación, ya que el ingreso del Sol en Libra el próximo 22 de septiembre, así como que perteneces a la cruz cardinal junto a Aries, Cáncer y Libra, favorecerá plenamente tu suerte.

También se te abrirán las puertas a realizaciones importantes, donde tu esfuerzo y constancia serán recompensados.

Piscis

Una respuesta que tanto esperabas podría llegar; se trata de una relacionada con trámites, papeleos o negociaciones, lo que te traerá paz interior y satisfacción.

Asimismo, la energía del eclipse se hace sentir con fuerza en tu signo, recordándote que ya no puedes postergar verdades ni callar aquello que debe ser expresado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS