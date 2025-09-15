Horóscopo Negro para HOY 15 de septiembre; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).La semana pasada pudo haber sido un caos, con mil cosas pasando a la vez, pero ahora toca respirar, organizar y priorizar lo que realmente importa. Es momento de mirar hacia dentro y preguntarte: ¿qué me hace feliz? ¿qué quiero conservar y qué debo dejar ir? ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Esta semana toca cambiar cosas de 0 a 100 o de 100 a 0, Escorpio, y sí, son cambios necesarios. Nada de dejar que lo que no te suma siga ocupando espacio. Basta de cargar con lo que no te corresponde, que ya tienes suficiente. Basta de cargar relaciones solo por costumbre.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Sagi, comienzas la semana con la mecha corta, con paciencia cero y con pocas ganas de seguir aguantando tantas tonterías. Llevas tiempo tragando, intentando mantener la calma, pero llega un punto en el que no puedes más. CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Ahora tu misión es clara: dejar de machacarte por lo que no haces bien y empezar a fijarte en todo lo que sí logras, en todo lo que sí se te da bien. Porque, sorpresa: es mucho más de lo que imaginas.ACUARIO (22 enero-19 febrero).Acuario, es importante que ahora no olvides tus proyectos personales, tus hobbies, tus amigos, tu vida más allá de lo laboral. Porque no todo es trabajar y cumplir con los demás.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Se vienen nuevas rutinas que, aunque al principio te pesen, van a ser justo lo que necesitas. Sí, probablemente te agobies, hagas un drama, te quejes de que no puedes con todo, muy de Piscis, lo sabes, lo sé. Con información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO