Aunque la crítica no fue del todo favorable con El Conjuro 4: Últimos Ritos, Warner y New Line dejaron en claro que la fórmula de los Warren sigue generando interés. La cinta, dirigida por Michael Caves y con las actuaciones de Vera Farmiga y Patrick Wilson, se presenta como la última misión de los célebres investigadores paranormales tras años enfrentando fuerzas oscuras. Y aunque el cierre puede resultar emotivo para los seguidores más fieles, quienes esperaban mayor solidez narrativa encontraron varios puntos sin resolver.

Interrogantes que dejó El Conjuro 4

La cuarta entrega de la saga introdujo a un demonio ligado a un espejo maldito, un elemento que se convirtió en uno de los aspectos más enigmáticos de la trama. A diferencia de otros seres demoníacos de la franquicia, esta entidad apenas mostró su forma real, manifestándose la mayor parte del tiempo mediante ilusiones o apariciones distintas. Sin embargo, nunca se aclara cómo se conectó con el objeto.

Otra duda surge respecto a su derrota. Dentro del universo de El Conjuro se ha establecido que conocer el nombre de un demonio es fundamental para vencerlo, pero en esta ocasión los Warren logran expulsarlo sin esa información. Esto abre la discusión sobre si se trató de una omisión en el guion o si el ser ya estaba debilitado y no podía permanecer en el plano terrenal.

La película también plantea el caso de un grupo de espíritus, supuestamente controlados por la entidad principal. Este conjunto estaba conformado por una familia marcada por tragedias y delitos, usada como fachada para ocultar al verdadero enemigo. No obstante, el destino de esas almas nunca queda del todo claro: ¿fueron liberadas tras la derrota del demonio o quedaron atrapadas en la casa de los Smurl?

El enigma más grande probablemente sea el de Judy, la hija de los Warren. Aunque la historia sugiere que la conexión con el demonio existía desde su nacimiento, la razón específica por la cual el ente maligno deseaba acabar con ella jamás se explica de forma contundente.

¿Realmente fue el final?

Presentada como la conclusión de la saga principal de los Warren, El Conjuro 4: Últimos Ritos cerró la puerta para algunos, pero dejó abiertos varios hilos narrativos que alimentan la especulación. Para muchos, esto puede ser una estrategia deliberada para mantener viva la conversación en torno a la franquicia y, quizá, dejar espacio para futuras producciones.

Si bien Vera Farmiga y Patrick Wilson han señalado que esta película marca el final de la historia de los Warren, Warner y New Line ya trabajan en una serie para HBO Max. Esto abre la posibilidad de que, aunque la trama central haya concluido, aún queden historias pendientes y nuevas batallas contra fuerzas sobrenaturales en el horizonte.

