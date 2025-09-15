Horóscopo Negro para HOY 15 de septiembre; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Estos días, Aries, toca mirar hacia adentro, desconectar un poco de redes, de ruidos, de movidas que no te suman. Reorganizar tu cabeza, tu espacio, tus prioridades. Y créeme, cuando lo hagas, vas a sentir un alivio enorme.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Prepárate, porque las verdades van a aparecer cuando menos te las esperes. Esta semana vas a tener que enfrentarte a decisiones de la vida adulta, esas que no le gustan a nadie pero que, créeme, te van a hacer mejorar muchísimo como persona.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

No puedes seguir procrastinando esas decisiones que sabes que tienen que llegar, pero que no te atreves a tomar. Te lo voy a decir claro: el tiempo pasa y tus oportunidades no esperan, así que deja de dar vueltas y pasa a la acción.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Está bien ser ambicioso, pero se te está olvidando lo que de verdad importa: cuidar de los tuyos, de quienes te quieren y te sostienen. Esta semana vas a recibir un golpe de realidad que te recordará que no puedes posponer más lo emocional.

LEO (23 julio-22 agosto).

Sabes que tienes proyectos, ideas y cosas a punto de salir a la luz, y sí, eso te pone nervioso. Te da miedo no controlar la reacción de los demás o no saber qué opinarán, pero Leo, confía en ti mismo.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Si quieres, Virgo, esta semana es ideal para un cambio de look, algo que marque ese antes y después de todo lo que has vivido. Lo típico que después de una mala etapa, llega ese cambio para sanear todo lo malo.

Con información del Horóscopo Negro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

