Para esta semana se percibe que algunos signos del zodiaco tienen energías alineadas para recibir bendiciones tanto en el corazón como en su bolsillo. A continuación, los signos que destacan más en estos aspectos y lo que podrían esperar.Capricornio aparece como uno de los signos con mayor prosperidad. Se vislumbran oportunidades concretas de crecimiento económico, reconocimiento en lo profesional y acuerdos importantes que podrían impulsar los ingresos. En el amor, hay espacio para una conexión más profunda y estable, especialmente si se abre a la sinceridad y al compromiso. La semana brinda a Acuario la posibilidad de consolidar finanzas con nuevas ideas o proyectos. Es probable que se presenten ingresos extra o negociaciones favorables. En lo sentimental, podrías vivir encuentros afortunados o reconciliaciones si has estado pendiente de cómo te comunicas. Confía en tu intuición. Cáncer vive un momento muy afortunado tanto en lo económico como en lo afectivo. El universo sugiere que esta semana podría marcar el inicio de mejoras emocionales, relaciones más armoniosas, y también ganancias inesperadas. Buena época para invertir en ti, ya sea emocional o financieramente. Según las predicciones, días como martes 16, marcado por la luna en conjunción con otros planetas claves, y domingo 21, con energías renovadas antes del cierre de la semana, parecen los mejores para cerrar tratos, declararte o tomar decisiones importantes.Con información de Mhoni VidenteBB