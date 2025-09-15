La semana comienza con renovadas vibraciones y, como cada día, Mhoni Vidente comparte lo que revelan las cartas para cada signo del zodiaco. No pierdas la oportunidad de conocer qué energías te acompañarán en el amor, el trabajo y la vida personal.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Llegan días cargados de energía positiva. Será el momento ideal para aclarar tus pensamientos, aunque recuerda no confiar demasiado en todos.

Números de la suerte: 13 y 47

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Se avecinan complicaciones en el entorno laboral; evita involucrarte en chismes o discusiones. Alguien de tu pasado podría reaparecer, escucha tu intuición.

Números de la suerte: 04 y 27

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Es tiempo de dejar atrás rencores y no aferrarte a lo negativo. Las cartas sugieren valorar más a tu familia y fortalecer esos lazos.

Números de la suerte: 11 y 50

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Tu mundo emocional se verá puesto a prueba con nuevos retos que te harán sentir altibajos. Libérate de lo que quedó atrás y abre espacio a nuevas vivencias.

Números de la suerte: 09 y 17

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Los próximos días estarán llenos de fortuna. Es un buen momento para convivir con la familia, recibir ingresos inesperados y considerar propuestas laborales interesantes.

Números de la suerte: 19 y 30

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Estás atravesando tu temporada, por lo que las buenas energías estarán de tu lado. En lo sentimental, podría llegar una propuesta importante.

Números de la suerte: 01 y 23

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Concéntrate en disfrutar el presente y en dejar el pasado atrás. Mantente atento a las personas que te rodean, ya que pronto recibirás una nueva oferta.

Números de la suerte: 06 y 29

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu carga de trabajo aumentará y el estrés podría afectarte. Busca actividades que te relajen y pon atención a tu salud.

Números de la suerte: 34 y 57

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Posibles discusiones o malos entendidos se harán presentes. Trata de que nada altere tu paz y dedica más tiempo a ti mismo.

Números de la suerte: 21 y 39

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Ordena tus prioridades y mantén la mente enfocada. Las cartas advierten sobre problemas y posibles traiciones, sé precavido.

Números de la suerte: 05 y 30

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Estás en medio de cambios importantes. La recomendación es adaptarte y aprovechar nuevas oportunidades. Si tienes pareja, evita discusiones innecesarias.

Números de la suerte: 08 y 15

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Te esperan jornadas llenas de trabajo y situaciones de tensión. Procura no compartir demasiado sobre tus proyectos y sé discreto con tus metas.

Números de la suerte: 15 y 08

Con información de Mhoni Vidente

BB