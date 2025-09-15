El asesinato del influencer y activista conservador de 31 años, Charlie Kirk, el pasado miércoles 10 de septiembre, que sucedió durante una charla en la Universidad del Valle de Utah (UVU), ha generado gran conmoción entre la comunidad estadounidense, especialmente entre los simpatizantes ultraderechistas.

Debido a esto, en los últimos días algunas personas se han pronunciado en contra del programa South Park por su discurso burlesco y narrativa satírica, en la que suele hacer parodias de los personajes políticos más reconocidos y controversiales.

South Park elimina episodio donde se mofa de Charlie Klirk

Ante ello, el canal de comedia estadounidense Comedy Central tomó la decisión de retirar de sus retransmisiones el segundo episodio de la temporada 27 titulado "Got a Nut", estrenado el pasado miércoles 6 de agosto y en el que hace una parodia al activista de ultraderecha.

¿De qué trata el episodio?

En el capítulo titulado "Got a Nut", la trama sigue a Erick Cartman, quien se convierte en "podcaster" de derecha luego de enterarse de que Clyde Donovan, otro estudiante de la escuela primaria de South Park, abrió un podcast en el que lanzaba comentarios polémicos y ataques hacia lo que él calificaba como "estudiantes woke".

En la parodia, Cartman repite las dinámicas y ejercicios típicos del activista , quien se dedicaba a recorrer los campus universitarios debatiendo con estudiantes progresistas y compartiendo valores de extrema derecha.

ESPECIAL / PARAMOUNT

Luego del lanzamiento del episodio, Kirk declaró para el medio norteamericano, Fox News, que consideraba su parodia en la serie, de la cual se declaró fanático, como una "insignia de honor". Finalmente, el episodio aún está disponible en el catálogo de la plataforma streaming de Paramount+ y de acuerdo con The Hollywood Reporter, el canal no incluirá dicho episodio en su programación en un futuro cercano.

