El afamado estilista Miguel Ángel de la Mora, también conocido en redes como Micky Hair, fue asesinado la noche del lunes 29 de septiembre en las inmediaciones de su salón de belleza en la colonia Polanco.

La información fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. De acuerdo con la autoridad, el estilista de 28 años fue agredido por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo al exterior del comercio situado en la calle Moliere, casi esquina con la Avenida Presidente Masaryk, para disparar en contra de Miguel.

Hasta el momento no se reportan detenidos por el ataque.

Esta fue la última publicación de Micky Hair en Instagram

La noticia sorprendió a las miles de personas que lo seguían en sus redes, en Instagram cuenta con 177 mil seguidores, la mayor parte de sus publicaciones son compartiendo su trabajo, mientras que algunas otras son de él viajando.

Su última publicación fue compartida también en sus historias, en la leyenda se lee "una experiencia única que tiene que vivir", y es un carrusel de seis fotos, las dos primeras compartiendo su trabajo, las demás de su salón "Micky's Hair Salón".

La publicación rápidamente se ha llenado de comentarios como "pero como, él era super buena onda, ay no puede ser", "definitivamente esto suena a cobro de piso", "no lo puedo creer, qué triste noticia".

Celebridades que fueron clientes de Mickey Hair

Micky compartía su trabajo en redes sociales, tenía una cuenta para cada una de sus estéticas, una en Guadalajara, y otra en la Ciudad de México, en la colonia Polanco, donde sufrió el atentado.

Cada cuenta contaba con poco más de 20 mil seguidores, y en ocasiones compartía su trabajo con celebridades como Ángela Aguilar, Kenia OS, Natasha Dupeyrón, entre más famosas.

