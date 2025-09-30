¿Quién fue Carlos Arau, fallecido actor de "Vecinos" y "La rosa de Guadalupe"?

El día de ayer, a través de redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) se informó el fallecimiento de Carlos Arau, actor, guionista y productor mexicano con amplia trayectoria en televisión a través de diversos programas y telenovelas.

Carlos Arau inició en la industria del entretenimiento en la década de los 90 y logró prolongar su carrera artística por casi 35 años participando en distintos programas y películas. Entre los primeros papeles destacados obtuvo personajes para películas como "Extraño caminos", "Mujeres insumisas", "Julio y su ángel" y "Perdita Durango" en donde trabajó junto a Javier Bardem.

Sin embargo, también será recordado por sus aparición en la "Pantalla chica" luego de haber trabajado en producciones icónicas de la televisión mexicanoa como "La familia P. Luche", "Hospital el paisa", "Vecinos", "La Madrastra", "Eternamente amándonos" y "La rosa de Guadalupe"; todas ellas con relativa repercusión en los televidentes mexicanos.

Arau pertenece a una familia con varios miembros del medio artístico. Destacan Alfonso Arau, cineasta; Sergio Arau, músico y cantante; Fernando Arau, actor cómico y músico; y Rossana Arau, producora de cine y telenovelas.

De acuerdo con una de sus últimas publicaciones en redes sociales, Carlos Arau se encontraba trabajando en un guión sobre la vida de Gabriel Figueroa, el histórico cinefotógrafo de la Época de Oro del cine mexicano.

