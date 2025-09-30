Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, se ha ganado un lugar destacado gracias a su enorme base de usuarios y a su extenso catálogo de series y películas, el cual se renueva constantemente para mantenerse al día con las preferencias del público.

Para ayudar a sus suscriptores a encontrar qué ver, la plataforma ofrece una gran variedad de contenidos y publica cada semana un ranking con las películas más vistas en cada país.

A continuación, te mostramos el Top 10 de las películas más populares en Netflix México.

Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Sonic 3: La Película

Los veloces héroes Sonic, Tails y Knuckles se lanzan de lleno al caos cuando Shadow, un rival sobrecargado de poder, pone en marcha un plan para destruir el planeta.

La Maldición de la Llorona

En Los Ángeles de los años 70, una madre soltera con una vida complicada descubre que algunas leyendas son reales cuando una entidad oscura acecha a sus hijos.

Hombre en Llamas

Un exagente de la CIA con un pasado que lo atormenta no se detendrá ante nada para rescatar a una niña de una banda de secuestradores en Ciudad de México.

La Mula

Un huraño horticultor de 90 años en apuros económicos y alejado de su familia se convierte en repartidor de un cártel de la droga mexicano.

Y Ella Dijo Quizás

Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca superadinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa.

French Lover

Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?

Mad Max: Furia en el Camino

En un páramo post-apocalíptico, Max ayuda a una mujer rebelde y a un grupo de prisioneras a huir de la tiranía, defenderse de las amenazas y buscar su patria.

El Séptimo Hijo

En el siglo XVIII, el aprendiz de exorcista Tom Ward es el eje de una batalla entre el bien y el mal cuando la bruja encarcelada Madre Malkin escapa.

Rut y Booz

Una cantante talentosa abandona la escena musical de Atlanta y comienza de nuevo en un pequeño pueblo de Tennessee, donde encuentra el amor y un nuevo propósito, pero no puede escapar del pasado.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC