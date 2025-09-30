'Demon Slayer: Castillo Infinito' hace historia al romper récord en taquilla

El fenómeno del anime continúa creciendo a nivel mundial y Latinoamérica se ha consolidado como uno de sus mercados más entusiastas. La película Demon Slayer: Castillo Infinito ha causado furor en la región, posicionándose como una de las producciones animadas más exitosas del año. Su impacto en taquilla ha superado expectativas, convirtiéndose en un auténtico fenómeno cultural entre los fanáticos del género.

Desde su llegada a los cines, la cinta ha atraído a millones de espectadores, gracias a su mezcla de acción, emoción y una destacada calidad visual. Basada en el popular manga de Koyoharu Gotoge, la historia continúa la saga de Demon Slayer con batallas intensas, personajes entrañables y una narrativa que combina tragedia, humor y heroísmo.

En cifras, el éxito ha sido contundente: en México ha recaudado más de 16.6 millones de dólares, mientras que en Brasil alcanzó los 8.1 millones. A nivel global, la película ha superado los 600 millones de dólares, dejando atrás títulos de alto perfil como Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos y El Conjuro 4: Últimos Ritos. Su próxima meta: alcanzar o superar los 616.5 millones recaudados por Superman.

Para quienes aún no han visto la película, Demon Slayer: Castillo Infinito sigue en cartelera y pronto estará disponible en la plataforma Crunchyroll. Esta ofrece planes de suscripción mensual desde $119 MXN, con opciones que incluyen beneficios como descargas sin conexión y acceso a contenido exclusivo.

El impacto de Demon Slayer confirma el lugar que el anime ha ganado en la cultura popular latinoamericana, con una comunidad cada vez más amplia y comprometida. Sin duda, Castillo Infinito ha marcado un antes y un después en la historia del cine animado en la región.

