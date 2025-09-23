Mhoni Vidente: Signos que tendrán suerte en la era de Libra

El inicio de la era de Libra, que abarca del 21 de septiembre al 20 de octubre, trae consigo energías transformadoras que coinciden con el arranque del otoño y con un eclipse solar el mismo día 21.

De acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente, estos fenómenos marcarán un parteaguas no solo en el ámbito personal de los signos zodiacales, sino también en la conciencia colectiva, en la energía que se mueve a nivel mundial y hasta en la geopolítica.

Se anticipa una etapa de cambios radicales: quienes se encontraban en posiciones de poder pero actuaban con soberbia comenzarán a caer, mientras que personas que han luchado desde abajo por una vida más justa podrán ascender a puestos clave.

Libra: la rueda de la fortuna a su favor

El signo de Libra se encuentra bajo la influencia de la carta de la Rueda de la Fortuna y del As de Oros, símbolos de crecimiento y de oportunidades en múltiples áreas de la vida. Libra es un signo inteligente, analítico y capaz de reinventarse con rapidez.

Son personas que destacan como líderes, abogados, comunicadores o en la política, siempre atentos a las necesidades de los demás. Aunque suelen ser humanistas y leales, también tienen un carácter fuerte y un lado oscuro que los hace vengativos cuando son traicionados.

Durante esta etapa, Libra tendrá la oportunidad de superar ataduras del pasado y enfocarse en construir su patrimonio: negocios propios, estudios universitarios, compra de bienes o trámites legales relacionados con migración o residencia.

En cuestiones de salud, Libra deberá prestar atención a problemas de retención de líquidos, dolencias en la espalda baja y temas relacionados con la vista. También se aconseja protegerse contra energías negativas y envidias mediante amuletos, listones rojos o el uso de fragancias como sándalo o pachulí.

En el amor, Libra continuará su búsqueda del verdadero vínculo afectivo, ya que muchas veces confunde amistad con pasión o relaciones efímeras con compromisos duraderos.

Signos que serán favorecidos en la Era de Libra

No solo Libra gozará de este impulso cósmico. También Acuario, Aries, Géminis y Cáncer entrarán en una etapa de estabilidad y progreso. Estos signos estarán beneficiados en aspectos laborales, académicos y sentimentales.

Podrán acceder a nuevos contratos, becas de estudio en el extranjero, oportunidades profesionales y, sobre todo, tendrán la posibilidad de encontrar un amor verdadero que brinde estabilidad emocional.

