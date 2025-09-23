Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 23 de septiembre

Aries

Para ti, Aries, es el momento de hacer lo que desees y seguir tus propios impulsos. Con el Sol y la Luna en Libra, y Marte en Escorpión, Júpiter te concede triunfo, éxito, abundancia y prosperidad. Todo aquello que parecía detenido se moverá con rapidez, trayéndote resultados favorables y un éxito total.

Tauro

La fuerza y la energía están de tu lado, Tauro. Ahora que el Sol ingresa a Libra, compartiendo contigo la regencia de Venus, llegan cambios económicos muy positivos. Este es un periodo para iniciar proyectos diferentes y confiar en tu capacidad para materializar nuevas oportunidades.

Géminis

Lo que hoy disfrutas es resultado de tu buen proceder, Géminis. A partir de este día, múltiples canales de abundancia se abren para ti. Marte, el Sol y los aspectos del eclipse se alinean para brindarte armonía en el amor, la pasión, el trabajo y hasta sorpresas que enriquecerán tu vida.

Cáncer

Llegan días de celebraciones, reuniones y eventos que no debes perderte, Cáncer. Algunos de ellos traerán recompensas, reconocimientos y satisfacciones para ti o para tu familia. También se anuncian cambios en tu vida económica que te otorgarán paz y estabilidad.

Leo

No te tomes las cosas tan en serio, Leo. Lo que vives forma parte de tu crecimiento personal. Con el Sol en Libra, inicia para ti un ciclo mágico donde tus relaciones sociales se fortalecen y regresan personas que te tenderán la mano con consejos y apoyos. Los cambios se reflejarán también en tu economía.

Virgo

Tras cerrar tu ciclo solar, ahora te encuentras en una etapa de serenidad y de acción, Virgo. Con una agenda saturada, los astros te impulsan a dejar de pensar demasiado y a actuar con determinación. Pon en marcha tus ideas y proyectos, porque todo se mueve a tu favor.

Libra

Queridos Libra, este es su momento. Con la Luna nueva y el Sol en su signo, además del equinoccio, llega la hora de cosechar lo sembrado. Disfrutarás de cambios positivos, alegrías y el reconocimiento merecido. Es tiempo de recibir con calma y gratitud todo el éxito que te corresponde.

Escorpión

Tu magnetismo y tu poder de atracción se encuentran en su punto más alto, Escorpión. Con Marte en tu signo, la energía se multiplica y te permite abrir puertas que parecían cerradas. Con empeño y pasión lograrás resultados sobresalientes en lo que emprendas.

Sagitario

Se presentan grandes posibilidades para lograr aquello que anhelas en el terreno laboral, económico y profesional, Sagitario. Es un tiempo de triunfos, recompensas y reconocimientos que consolidan tu camino. El éxito está de tu lado.

Capricornio

Mira hacia tu interior, Capricornio, porque ahí se encuentran la paz y la serenidad que buscas. Con el Sol en Libra, es el momento de retomar proyectos postergados y darles forma. Los astros favorecen todo lo que emprendas desde la calma y la seguridad personal.

Acuario

El ingreso del Sol en Libra te resulta altamente favorable, Acuario. No necesitas forzar nada; basta con dar el paso que habías postergado. Este equinoccio de otoño potencia tus planes y te coloca en el lugar adecuado para avanzar con éxito.

Piscis

Piscis, lo que imaginas tiene el potencial de hacerse realidad. Es momento de quitarte las vendas de los ojos y ver las cosas con claridad. Se marcan oportunidades en firmas, contratos, viajes, acuerdos y celebraciones en el hogar, que te brindarán reconocimiento y alegría.

MF