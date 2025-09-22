Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 22 al 28 de septiembre

Aries

La carta de El Mundo te impulsa a no detenerte y seguir avanzando en el terreno profesional. Es el momento ideal para buscar un empleo mejor remunerado, el cual se abrirá sin complicaciones. También se recomienda perfeccionar idiomas y concluir tu carrera universitaria, ya que Aries siempre busca destacar con su espíritu competitivo.

Tauro

La carta de El Juicio te invita a comenzar de nuevo, evaluando tu pasado para no repetir errores y construir una vida más plena. Tu signo tiene la capacidad de salir adelante ante cualquier obstáculo, por lo que lo mejor es vivir el presente con confianza y dejar que el futuro se llene de promesas.

Géminis

Tu carta guía es El Emperador, que te recuerda la fortaleza y el talento que posees para liderar. Esta energía favorece tu crecimiento laboral, así que no dudes en solicitar un ascenso o considerar un empleo que te ofrezca mayores oportunidades.

Cáncer

La carta de El Carruaje te anima a avanzar sin temores, pues el éxito está en tus manos. Se recomienda discreción respecto a tus proyectos y planes. Esta energía también anuncia la posibilidad de resolver trámites relacionados con migración o documentos del extranjero.

Leo

Tu carta mágica es el As de Oros, que simboliza la buena suerte en todos los ámbitos. Solo debes evitar caer en errores pasados y mantener la vista en el triunfo. También se vislumbran arreglos en temas de divorcio o documentos legales que necesitan concluirse para dar paso a una nueva etapa.

Virgo

La Rueda de la Fortuna anuncia un periodo de plenitud. Tu signo atraviesa una etapa positiva, especialmente tras tu cumpleaños, lo que incrementa tu buena suerte. Es momento de disfrutar más la vida y resolver asuntos vinculados a pensiones médicas o pagos de impuestos.

Libra

La carta de El Sol llega en perfecta sintonía con tu temporada de cumpleaños, dándote la energía para brillar y alcanzar el éxito en todo lo que emprendas. Aprovecha para hacer cambios de trabajo o iniciar ese negocio que anhelas. Como detalle, los obsequios en oro y los perfumes suelen ser ideales para los Libra.

Escorpión

La carta de El Diablo advierte sobre enemigos ocultos y personas envidiosas a tu alrededor. Es el momento de alejarte de quienes drenan tu energía, ya que al hacerlo notarás cómo la buena fortuna se acerca con más fuerza.

Sagitario

El Mago te dice que todo lo que pidas puede hacerse realidad. Tu energía cósmica estará potenciada en estos días, por lo que es propicio realizar cambios importantes como buscar un mejor empleo, iniciar un negocio, resolver trámites migratorios o cuestiones legales. Libérate del pasado y vive plenamente el presente.

Capricornio

Tu carta es el As de Espadas, que te da la fuerza para cortar con el pasado y con personas que no aportan a tu bienestar. Estás en un periodo de éxito y crecimiento, ideal para cambios laborales o negocios con vínculos internacionales que fortalecerán tu economía.

Acuario

La carta de El Loco te impulsa a decir “sí” a la abundancia y a dejar los miedos atrás. La suerte te acompaña y los caminos que elijas te conducirán al triunfo. La recomendación es mantener discreción y no revelar tus planes antes de tiempo.

Piscis

El As de Bastos te invita a tomar el control de tu vida profesional y buscar un empleo que te brinde satisfacción y mejor remuneración. Es el momento de alzar la voz y pedir lo que deseas, ya que la energía está lista para concedértelo.

Con información de Mhoni Vidente

MF