Mika Vidente revela los colores que potenciarán la energía esta semana, más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar: vibraciones que armonizan el ánimo, alivian tensiones y despiertan tu intuición. ¿Preparado para sintonizar con el universo y vestir tu vida de matices afortunados? Descubre a continuación qué color te favorece del 23 al 28 de septiembre, según Mika Vidente.Martes 23 de septiembre- Rojo.Brinda fuerza y resistencia.Miércoles 24 de septiembre-Rosa.Ayuda a tener conversaciones pacíficas.Jueves 25 de septiembre- Negro.Ayuda a aumentar tu seguridad.Viernes 26 de septiembre- Gris.Ayuda a ser neutro con algún conflicto.Sábado 27 de septiembre- Café.Conecta con la energía de la naturaleza.Domingo 28 de septiembre- Amarillo.Atrae suerte y abundancia todo el día.Con información de Mika Vidente.NA