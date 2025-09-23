Mika Vidente revela los colores que potenciarán la energía esta semana, más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar: vibraciones que armonizan el ánimo, alivian tensiones y despiertan tu intuición.

¿Preparado para sintonizar con el universo y vestir tu vida de matices afortunados? Descubre a continuación qué color te favorece del 23 al 28 de septiembre, según Mika Vidente.

Martes 23 de septiembre- Rojo.

Brinda fuerza y resistencia.

Miércoles 24 de septiembre-Rosa.

Ayuda a tener conversaciones pacíficas.

Jueves 25 de septiembre- Negro.

Ayuda a aumentar tu seguridad.

Viernes 26 de septiembre- Gris.

Ayuda a ser neutro con algún conflicto.

Sábado 27 de septiembre- Café.

Conecta con la energía de la naturaleza.

Domingo 28 de septiembre- Amarillo.

Atrae suerte y abundancia todo el día.

Con información de Mika Vidente.

