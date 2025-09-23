Martes, 23 de Septiembre 2025

Colores de la semana para cada signo del 23 al 28 de septiembre según Mika Vidente

Más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar

Por: El Informador

Mika Vidente revela los colores que potenciarán la energía esta semana, más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar: vibraciones que armonizan el ánimo, alivian tensiones y despiertan tu intuición. 

¿Preparado para sintonizar con el universo y vestir tu vida de matices afortunados? Descubre a continuación qué color te favorece del 23 al 28 de septiembre, según Mika Vidente.

Martes 23 de septiembre- Rojo.

Brinda fuerza y resistencia.

Miércoles 24 de septiembre-Rosa.

Ayuda a tener conversaciones pacíficas.

Jueves 25 de septiembre- Negro.

Ayuda a aumentar tu seguridad.

Viernes 26 de septiembre- Gris.

Ayuda a ser neutro con algún conflicto.

Sábado 27 de septiembre- Café.

Conecta con la energía de la naturaleza.

Domingo 28 de septiembre- Amarillo.

Atrae suerte y abundancia todo el día.

Con información de Mika Vidente.

