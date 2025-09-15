Nana Calistar: Horóscopos para HOY 15 de septiembre de 2025

Aries

En estos días podrías sentirte melancólico por recuerdos o proyectos que no salieron como esperabas. No te estanques: lo que quedó atrás ya no regresa. Es momento de mirar hacia adelante y abrirte a lo nuevo.

Tauro

Deja de desperdiciar tu energía en personas que ya no están o que te hicieron daño. Concéntrate en lo positivo, porque eso es lo que atraerás. La vida pondrá a cada quien en su lugar: quienes te lastimaron recibirán lo suyo y a ti te llegará la recompensa.

Géminis

Se aproximan movimientos con documentos o trámites, pon todo en orden. También podrías iniciar una dieta o rutina de ejercicio que beneficiará no solo tu cuerpo, sino también tu equilibrio emocional. Controla el estrés: tu salud lo agradecerá.

Cáncer

Prepárate para un encuentro social en el que brillarás sin esfuerzo. Tu fortaleza y optimismo son más grandes de lo que imaginas; la vida ya te ha probado y siempre has sabido levantarte.

Leo

No te enfoques en lo que falta, agradece lo que ya tienes y te da felicidad. Recuerda que las oportunidades no esperan eternamente. Si alguien no muestra interés real en estar contigo, no inviertas más tiempo; valora a quienes sí lo hacen.

Virgo

Tus cambios de humor desconciertan a los demás, pero tu verdadero reto es la impaciencia. Tienes talento y estrella para la abundancia, solo necesitas disciplina y confianza. No permitas que la opinión de otros limite tu camino.

Libra

No te conformes con menos de lo que mereces. Tu valor exige compromiso real. Puede aparecer una tentación pasajera, pero cuidado: una decisión impulsiva podría dejarte con arrepentimientos. Piensa antes de dejarte llevar.

Escorpión

Sacúdete la amargura: vienen días de renovación y búsqueda de tu propia felicidad. Quienes se alejaron sin explicaciones podrían volver a pedir perdón. La decisión de recibirlos o cerrarles la puerta será completamente tuya.

Sagitario

Inicias un proceso de sanación que te hará más fuerte y con menos miedo a poner límites. No obstante, permanece atento: alguien cercano podría difundir rumores para afectarte. Mantén la calma y confía en tu resiliencia.

Capricornio

No te desgastes por habladurías. Quien no tiene nada mejor que hacer inventa historias. Ignóralas y sigue enfocado en tus proyectos. Resguarda tus ideas, porque hay quienes solo buscan aprovecharse de tu esfuerzo.

Acuario

El amor se encamina hacia la reconciliación. Si has tenido diferencias con tu pareja o con alguien especial, pronto comenzarán a encontrar puntos en común y mayor armonía.

Piscis

Se avecina un viaje o al menos la planificación de uno. Ese cambio de aire será justo lo que necesitas para despejar tu mente y ordenar pensamientos.

EE