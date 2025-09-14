Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 15 al 21 de septiembre

Aries

Aries empieza a sentir desde ya la influencia del Sol en Libra, su signo opuesto y complementario en la Cruz Cardinal. Este tránsito le recuerda que es momento de cerrar ciclos y liberarse de todo aquello que representa un peso emocional o mental.

La semana será de profundas transformaciones internas: nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Aries tendrá que atreverse a romper cadenas, ataduras y miedos que no le permiten avanzar. La voz interior será clave para reconocer qué relaciones, trabajos o situaciones ya cumplieron su ciclo. Al dejar atrás lo que no sirve, se abrirán puertas significativas hacia nuevas oportunidades.

Tauro

Para Tauro, la semana marca avances importantes en todo lo relacionado con ventas, compras, negociaciones y proyectos laborales. Los movimientos económicos serán favorables siempre y cuando mantenga un equilibrio adecuado entre ingresos y egresos. No obstante, también será necesario volcar atención en el bienestar personal: cuerpo, mente y emociones.

La administración de la energía será tan importante como la administración del dinero. Tauro encontrará aliados en sus amistades o en contactos sociales que le ayudarán a concretar acuerdos. En el hogar, será un buen momento para resolver diferencias de comunicación y recuperar la armonía.

Géminis

El aire en el ambiente le favorece de manera especial a Géminis, que podrá experimentar sorpresas, novedades y encuentros inesperados. Mercurio, su regente, ingresa en Libra el día 18, lo cual reforzará la capacidad de diálogo, negociación y entendimiento en relaciones personales y profesionales.

Se perfilan cambios positivos en la economía y un magnetismo especial en lo sentimental que atraerá nuevos vínculos o fortalecerá los ya existentes. Géminis debe recordar que lo que le corresponde por derecho de conciencia nadie se lo quita; solo es cuestión de esperar el momento indicado.

Cáncer

El ingreso del Sol en Libra trae a Cáncer la necesidad de equilibrar el dar y recibir en todas sus relaciones: laborales, familiares, sentimentales y amistosas. El signo sentirá la urgencia de poner orden en su vida interior y en sus vínculos más cercanos.

Será importante aprender a expresar lo que siente sin acumular silencios que después se transformen en explosiones emocionales. En lo económico y laboral, se abren oportunidades de crecimiento que requerirán valentía para dar el salto. Cáncer deberá subir al trampolín de lo nuevo, pues su intuición lo guiará hacia logros significativos.

Leo

Leo se encuentra en una etapa de puertas abiertas hacia nuevos escenarios profesionales y económicos. La clave estará en cuidar la manera en que comunica sus ideas, pues la impulsividad puede generar malentendidos.

El consejo es suavizar las palabras y expresarse con amor y claridad. En el plano emocional, se recomienda resolver diferencias tanto en el hogar como en el trabajo para ganar paz interior. El signo tendrá grandes avances si logra equilibrar su fuego con momentos de serenidad. También se vislumbran viajes o planes de desplazamiento que se concretarán pronto.

Virgo

El eclipse que se aproxima toca directamente a Virgo, trayendo consigo una energía transformadora. La fase de Luna menguante invita a reflexionar, observar y cerrar etapas antes de iniciar lo nuevo. Virgo se verá motivado a estudiar, aprender o desarrollar habilidades relacionadas con el arte, la belleza o la creatividad.

Es una semana favorable para tomar decisiones laborales, profesionales y económicas que brinden paz y estabilidad. En lo sentimental, se marcan inicios de relaciones o consolidación de vínculos que ya estaban en camino.

Libra

Esta semana se abre una etapa de gran claridad y determinación para ti, querido Libra. Con Mercurio transitando tu signo hasta el 6 de octubre, cuentas con la energía y la palabra adecuada para decir aquello que habías postergado o realizar lo que habías dejado en pausa. Ya percibes la fuerza de tu próximo Sol, que llega con el equinoccio del 22 de septiembre, un nuevo ciclo de renovación y de cumpleaños. No esperes que otros decidan por ti ni que interpreten tus sentimientos; es momento de tomar iniciativa.

En el ámbito profesional se presentan oportunidades de éxito, abundancia y prosperidad, donde será indispensable que pongas tus cartas sobre la mesa con firmeza. En el hogar llegan noticias alegres que llenarán tu corazón, pues algún miembro de tu familia recibirá un reconocimiento o una recompensa significativa.

A nivel laboral se abren puertas hacia contactos en el extranjero o con personas de otras ciudades, lo cual traerá viajes y proyectos que beneficiarán tanto tu economía como tu prestigio personal. La consigna es clara: no pienses demasiado, actúa.

Escorpión

Querido Escorpión, es momento de volver la mirada hacia ti mismo, dedicar más tiempo a tu interior y centrarte en tu bienestar. Se avecinan responsabilidades adicionales en estudios, proyectos e investigaciones que demandarán disciplina y organización.

Has venido atravesando semanas de introspección, revisando si lo que haces realmente te llena de satisfacción o si solo lo haces por obligación. Esa sinceridad contigo mismo te dará la clave para avanzar con pasos firmes hacia una vida más plena.

Esta semana recibes noticias alentadoras sobre un plan o proyecto que habías iniciado desde septiembre u octubre de 2024; lo que parecía lejano comienza a dar frutos y abre la posibilidad de independencia laboral o de emprender un camino propio que te genere mayores ingresos y estabilidad. Confía en tus análisis y decisiones, porque lo que arranques ahora marcará un antes y un después en tu vida profesional y personal.

Sagitario

Semana de conquistas y de avances para ti, Sagitario. Después de meses cargados de intensidad y aprendizajes, ahora llega el momento de cerrar ciclos y abrirte a nuevas experiencias. Tu espíritu libre y auténtico te impulsa a tomar determinaciones firmes: marcar los límites entre tu libertad y la de los demás será vital para mantener el equilibrio.

Mercurio en Libra, a partir del día 18, te favorece en reencuentros laborales o profesionales que llenarán tu corazón de alegría, pues volverás a un ambiente que te hacía sentir en plenitud y con reconocimiento. También se anuncian viajes en los próximos meses, donde conocerás personas afines a tu energía elevada y espiritual.

Tanto en el ámbito familiar como en el profesional, hablar con claridad y poner tus cartas sobre la mesa te dará paz y estabilidad. No temas hacer cosas nuevas y diferentes, porque la vida te premia con crecimiento económico y con vínculos que aportan a tu desarrollo.

Capricornio

Querido Capricornio, esta semana nada ni nadie podrá sacarte de tu centro ni desviarte de tus objetivos. Perteneces a la cruz cardinal junto a Aries, Cáncer y Libra, y por ello sientes con fuerza el ingreso del Sol en Libra el próximo 22 de septiembre. Esto implica que todo aquello que estaba detenido comienza a moverse con rapidez y determinación.

Concéntrate en lo que realmente deseas y utiliza la energía de aire disponible para potenciar tu creatividad. Un plan o proyecto que has trabajado durante largo tiempo está por concretarse y te traerá satisfacción y logros propios.

Si tienes firmas, contratos o acuerdos pendientes, lo más recomendable es revisarlos esta semana con calma y llevar a cabo la firma entre el 22 y el 24 de septiembre, bajo la energía del eclipse y la luna nueva, que augura resultados sólidos y favorables. Se abre un ciclo de realizaciones importantes, donde tu esfuerzo y constancia serán recompensados.

Acuario

El aire que predomina en estos días te favorece enormemente, querido Acuario, elevando tu intuición, percepción y creatividad. Tu mente poderosa será tu mejor aliada: enfócala en lo que deseas y el universo se encargará de abrir los caminos. En el amor y las relaciones personales llegan cambios positivos que revitalizan tu pasión y tu conexión emocional.

La economía se fortalece gracias a negociaciones, compras o ventas que te darán mayor independencia y estabilidad. Con Mercurio en Libra y el próximo ingreso del Sol al mismo signo, obtienes un impulso extraordinario para destacar en actividades relacionadas con el arte, la belleza, la comunicación y las relaciones públicas.

Proyectos guardados en un cajón ahora deben salir a la luz, pues cuentan con la energía cósmica para prosperar. Esta semana también recibirás un reconocimiento, recompensa o incluso un regalo inesperado que reafirma tu valor personal.

Piscis

Mi querido Piscis, esta semana es importante que analices cuidadosamente tus pasos antes de tomar decisiones vinculadas al trabajo y a la economía. Tu gran sensibilidad y ternura a veces te hacen suponer que los demás comparten tu misma manera de sentir, pero no siempre es así. Por ello, la clave será combinar tu corazón con la razón, guardando tu emotividad cuando sea necesario para acertar en lo profesional.

Una respuesta muy importante en trámites, papeleos o negociaciones llega a tu vida en estos días, trayendo satisfacción y tranquilidad. La energía del eclipse se hace sentir con fuerza en tu signo, recordándote que ya no puedes postergar verdades ni callar aquello que debe ser expresado.

Habrá avances a través de contactos sociales que abrirán puertas hacia acuerdos beneficiosos, incluso con personas o proyectos vinculados al extranjero. Esta semana es para hablar claro, poner límites y reafirmar tu camino hacia una economía más sólida y un entorno laboral más afín a tu esencia.

Con información de Mizada Mohamed

