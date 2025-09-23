Martes, 23 de Septiembre 2025

Horóscopos de HOY 23 de septiembre | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

Por: Elsy Angélica Elizondo

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Aries

Tienes un corazón generoso y luminoso, pero esa misma bondad te lleva, a veces, a dar más de lo que recibes. En el amor, aprende a poner límites: no todos merecen tu entrega incondicional. Rodéate de personas que te valoren, no de quienes solo absorben tu energía.

Tauro

Si tus relaciones no han prosperado, tal vez no has sido del todo honesto contigo mismo o con los demás sobre lo que realmente quieres. El amor necesita transparencia y compromiso. Atrévete a abrirte, pero también a tomar decisiones firmes.

Géminis

Deja de insistir en amores que ya se fueron. Amar a quien no te corresponde solo desgasta tu alma. Mereces una conexión recíproca y presente. El amor sano no se mendiga: se construye de a dos, desde la claridad y el respeto.

Cáncer

No todos quienes se dicen amigos celebran tus vínculos amorosos. Algunas personas cercanas podrían estar interfiriendo en tus decisiones sentimentales. Escucha a tu intuición y cuida lo que estás construyendo con quien amas. Tu corazón merece un espacio seguro.

Leo

Se abre ante ti una oportunidad para comenzar una relación significativa o reforzar la que ya tienes. No temas volver a confiar, pero tampoco te detengas en nostalgias del pasado. Si alguien se fue, fue porque no era su lugar quedarse contigo.

Virgo

Tus inseguridades pueden estar dañando tus vínculos. Los celos y la necesidad de control solo generan distancia. En lugar de exigir perfección, ofrece comprensión. Quien te ama, lo hará por quien eres, no por quien tú intentas obligarte a ser.

Libra

Estás en un momento ideal para abrirte a nuevas experiencias amorosas. Sal de la rutina y date la oportunidad de conocer a alguien distinto. El amor llega cuando menos lo esperas, pero también cuando estás dispuesto a vivirlo sin expectativas vacías.

Escorpión

Tu autoestima juega un papel crucial en el amor. Si no te valoras, buscarás afecto donde no lo hay. No confundas pasión con dependencia. Trabaja en tu amor propio y verás cómo tus vínculos se transforman en relaciones más equilibradas y auténticas.

Sagitario

Tu relación necesita evolución. Es tiempo de dejar atrás la monotonía y comprometerte más profundamente. También es importante que no compartas aspectos íntimos de tu vida amorosa con quienes no han demostrado discreción: algunas confidencias pueden volverse en tu contra.

Capricornio

Si estás esperando que el amor llegue sin hacer nada, estás postergando tu felicidad. El amor también requiere acción, apertura y disposición. Atrévete a salir de tu zona de confort, y verás cómo cambia tu panorama emocional.

Acuario

Tiendes a dar mucho en el amor, pero no siempre recibes lo mismo. Aprende a reconocer cuando no hay reciprocidad. No confundas intensidad con conexión. El verdadero amor no desgasta, acompaña y equilibra. Observa quién está realmente a tu lado.

Piscis

Viejos amores podrían reaparecer, pero ya no tienen poder sobre ti. Has sanado heridas profundas y ahora ves con claridad lo que antes idealizabas. Estás en un momento de crecimiento emocional: confía en ti y elige vínculos que honren la persona en la que te has convertido. 

Con información de Nana Calistar. 

