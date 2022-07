Metallica multiplica sus streams tras final de “Stranger Things”

“Stranger Things” llevó el suspenso al máximo en el final de temporada y con un sonido más metal que nunca gracias a la canción “Master of Puppets”, de Metallica, que apareció en el final de la serie en su volumen 2, convirtiéndose en una de las favoritas del público, en especial de la audiencia mexicana, pues la canción del álbum homónimo de 1986 tuvo 417 por ciento más streams en México que el día promedio, es decir, cinco veces más de lo habitual.

Spotify indicó que el domingo 3 de julio “Master of Puppets” entró al lugar 112 en el Top 200 de canciones en México y fue la nueva entrada más alta en Viral Songs México, obteniendo el puesto 78 ese mismo día, en tanto que a nivel internacional la canción se ubicó en la posición 26 del Top 50 Global de la plataforma.

Pero esta no es la única canción en aumentar drásticamente sus streams en Spotify, pues debido a su aparición en “Stranger Things”, la ahora nuevamente popular “Running Up That Hill (A Deal With God)”, de Kate Bush, sonó en el cuarto episodio de la primera parte de “Stranger Things 4” y se fue a la cima.

En el último mes, México ha sido el cuarto país con más streams para el clásico de Kate Bush, detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. El 3 de julio se ubicó en el lugar 18 del chart Top 200 México de Spotify (sumando 36 días en el chart) y en la posición 17 del chart Viral Songs México.

También “Separate Ways (Worlds Apart)”, de Journey con Steve Perry, aumentó en 274 por ciento sus streams el domingo 3 de julio en México, posicionando en las listas de popularidad a los hits de los años 80’s, que más que nunca están de regreso.

Spotify indicó que con la última temporada de la serie, los streams de su banda sonora aumentaron más del 8700 por ciento globalmente.

CF