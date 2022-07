Spotify te ayudará a derrotar a "Vecna"

La nueva temporada de “Stranger Things 4, vol.1”, tuvo un momento significativo cuando “Max” escapó de las garras de “Vecna”. Esto a partir de reproducir su canción preferida “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush. Por ende, la plataforma de música Spotify lanzó una lista de reproducción personalizada que les dirá a los fans de la serie como vencer a “Vecna”, al igual que “Max”.

Según en el comunicado consultado por NotiPress, la lista de reproducción “Upside Down”, escoge algunas de tus canciones favoritas y las combina con canciones clásicas de “Stranger Things”. A causa de esto, se produce una vibración lo bastante fuerte como para alejar al adversario más temido de “Hawkins”. Además, Spotify añadió que tiene más listas de reproducción y experiencias en su centro de Netflix.

Apenas el pasado 1 de julio se estrenó la parte final de la cuarta temporada de la serie. Es por ello que Spotify añadirá todos los sonidos más nuevos de la temporada 4, vol.2, al catálogo de reproducción oficial de “Stranger Things”. Mientras tanto, en Android y en el escritorio, podrán apreciar cómo la barra de avance se transforma en una linterna que cruza la oscuridad del Upside Down. Igualmente, al trasladarse por la lista de reproducción el tiempo adecuado en el celular, es posible descubrir algo espeluznante, sentenció la plataforma de música.

Así fue creada

Caleb McLaughlin, mejor conocido como “Lucas” dentro de la serie, fue el responsable del repertorio de reproducción “Throwback Thursday”. Por lo tanto, eligió algunas de sus canciones preferidas de los años 80 que lo inspiraron a ser como el personaje y adentrarse en el ambiente del programa.

Ante tal escenario, la plataforma de música consultó sus cifras de escuchas y descubrió que la lista de reproducción más escuchada entre los fans es la de Caleb.

Luego del estreno de la temporada 4, la canción que capturó los corazones de los fans fue “Running Up That Hill” de Kate Bush, así lo afirmó el comunicado antes citado. Frente tal situación, la transmisión de la plataforma de música del éxito de los años 80, aumentó 8,700 por ciento a nivel mundial y un 9,900% en Estados Unidos.

A raíz de esto, la canción fue la primera pista de catálogo en haber ganado un sitio en la lista de reproducción insignia de Spotify Today’s Top Hits.

“La buena música es atemporal y ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush es ahora un mayor éxito que cuando se lanzó en 1985. Nuevas audiencias de todo el mundo que están descubriendo y compartir la canción están impulsando conteos masivos de transmisiones en Spotify”, añadió a For the Record Sulinna Ong.

“Vecna”. El villano no ha dejado indiferente a nadie, ya sea por su aspecto o crueldad. ESPECIAL

La segunda vida de la canción

Global Head of Editorial de Spotify agregó que la canción “Running Up That Hill” ahora es un éxito mayor en comparación a su fecha original de salida. Esto se debe, en parte a la iniciativa de crear una lista de reproducción como técnica de marketing, pero también puede deberse a la figura de “Stranger Things”.

¿Te gustó este contenido?

Te invitamos a descargar la aplicación de EL INFORMADOR en donde tendrás acceso a este y otros contenidos de INFORMAPLUS . Prueba 10 días de manera gratuita ingresando a este link para la descarga. https://bit.ly/3mHhcdK

. Prueba 10 días de manera gratuita ingresando a este link para la descarga. INFORMAPLUS ofrece una experiencia de lectura única, jerarquizada y editada como en nuestra versión impresa, pero con los valores y herramientas de una versión digital hojeable como leerlo en formato de página o por nota, marcar o compartir tus favoritos, copiar contenidos e incluso, si lo prefieres, escucharlos.

Además de materiales exclusivos, la suscripción incluye acceso a las ediciones de EL INFORMADOR , Gente Bien, Aviso de Ocasión y Suplementos.

, Gente Bien, Aviso de Ocasión y Suplementos. Con INFORMAPLUS además formarás parte de CÍRCULO INFORMADOR, el programa de beneficios exclusivos para suscriptores de EL INFORMADOR