Marvel: El español cada vez más fuerte en el universo de los superhéroes

Crecen los actores y la cultura hispana en el enorme universo cinematográfico de Marvel, como la mexicana-estadounidense Xóchitl Gómez y el guatemalteco Óscar Isaac, impulsados por la cineasta argentina Victoria Alonso. Filmes como "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" y "Moon Knight" son "el sueño de mi vida", dijo Alonso.

La presidenta de producción física, postproducción, animación y efectos especiales de Marvel Studios, que mandó a la prensa de Hollywood a estudiar español en el estreno de "Eternals", es considerada la latina más poderosa del cine estadounidense. Para la argentina es importantísimo "tener a alguien que te diga 'Soy igual a ti y soy poderoso o poderosa. Soy así y soy parte respetada del mundo y esencial para cualquier edad'".

La cineasta se refiere a personajes como el de América Chávez en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que se estrenó la semana pasada, con una superheroína mexicana seguidora del doctor Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. También habla Isaac, el actor guatemalteco criado en Miami, quien protagoniza "Moon Knight", que recién terminó en Disney+ y es una de las series más populares de los estudios, que transformaron las historias de los cómics en un fenómeno mundial.

Marvel habla español

Isaac, ni el personaje de América, ni la propia Gómez son los primeros personajes o actores en el Universo Cinematográfico de Marvel, o MCU como le llaman los aficionados a este mundo de superhéroes. Sin embargo, sí son los primeros en tener un papel tan destacado y están haciendo historia al hablar en castellano en sus producciones. América y Doctor Strange comienzan la película conversando en español, un idioma que se sigue oyendo a lo largo de la cinta, incluso con jerga mexicana como "neta" y "güey".

El penúltimo episodio de "Moon Knight" termina con Isaac en un campo de flores escuchando "Más allá del sol", cantada por Manuel Bonilla. En el cómic, la tercera personalidad del protagonista es un taxista neoyorquino. En la versión de Disney+ aparece como un conductor de limosina que solo habla en español. "En el centro de esta serie está la identidad y yo como un latino de Estados Unidos lo considero el núcleo de nuestra experiencia de vida. La forma en que mutamos según la cultura dominante es una especie de personalidad múltiple", dijo.

Cuando Isaac, de 43 años, apareció en el icónico programa Saturday Night Live para promover su serie, lo primero que hizo fue decir su nombre completo: Óscar Isaac Hernández Estrada. "Fue muy intencional porque quiero que mi comunidad entienda que soy como ellos. Incluso me inspiré en las crisis de salud mental de uno de mis tíos para el personaje de Moon Knight, o Caballero Luna como lo llaman en español", destacó el artista, quien reveló que además de lo más obvio que es el español, dejó otras referencias a su cultura escondidas en la serie.

Gómez no tuvo que esforzarse mucho para destacar lo latino de América Chávez. Ella es mexicana estadounidense, subrayó. Pero la actriz de 16 años está "muy consciente de la responsabilidad de representar a una adolescente latina, que tiene dos mamás y que eventualmente se presentará como parte de la comunidad LGBTQIA".

La próxima entrega latina en el MCU es el filme "El muerto", protagonizado por el artista puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. La decisión de llevarlo al cine ha llamado la atención de los expertos en cómics, pues el personaje solo tiene dos historietas. Alonso ya había anunciado que venía.

Es una postura similar a la de Salma Hayek, la pionera en esta incursión de latinos en el MCU con su personaje de Ajak en "Eternals", estrenada en 2021, al destacar que "es muy importante que Marvel haya puesto a una actriz latina en un personaje tan fuerte y esencial en la historia".

"Yo como argentina y miembro de la comunidad LGBTQIA llevo años buscando estas historias, no sólo para poner a actores latinos, sino de personajes latinos", indicó. Por eso la llena de orgullo el momento que vive el MCU y el que se exploren los temas de identidad, salud mental e identidad y preferencia sexual que reflejan a la comunidad latina, latinoamericana, y de la manera "más auténtica posible", incluyendo el idioma.

"Mi esperanza es que esto se reciba como un pequeño regalo de un grupito de cineastas que quieren contar historias fabulosas en las que los celebramos a todos", afirmó. "En gran parte porque esto puede salvar vidas", agregó, y recordó que 42 % de las personas LGBTQIA de Estados Unidos ha considerado el suicidio, así como una de cada siete jóvenes latinas.

