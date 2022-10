Martha Higareda y Lewis Howes presumen su relación amorosa (VIDEO)

Martha Higareda a sus 39 años ha conseguido trabajar en producciones exitosas como "Amarte duele", "No manches, Frida", entre muchas otras más. Martha incluso es muy activa en sus redes sociales, donde siempre está compartiendo sus rutinas, su día a día y cada uno de los looks que luce a diario o en eventos especiales.

Martha Higareda también comparte en las redes sociales algunos de sus momentos o salidas románticas con su actual pareja, Lewis Howes.

"Cuando das amor, ves amor en todas partes. Cuando das alegría, ves alegría en todas partes, cuando das aprecio, ves más cosas que apreciar en todas partes. Somos el amor que damos @lewishowesy es una alegría compartir nuestras vidas juntos", escribió recientemente en Instagram Martha Higareda.

¿Cómo se conocieron Martha Higareda y Lewis Howes?

La relación entre Martha Higareda y Lewis Howes no comenzó con el pie derecho, ya que la actriz fue tildada como "la tercera en discordia". Howes estaba en pareja con Yanet García, la joven conocida como "la chica del clima". Su relación terminó y rápidamente Lewis fue captado con Martha.

¿Quién es Lewis Howes?

La pareja de Martha Higareda es un ex jugador de fútbol profesional de la Arena League, pero actualmente es youtuber y tiene su propio podcast llamado "The School Of Greatness". El joven también se ha convertido en uno de los empresarios más exitosos de los últimos años.

La pareja de Martha Higareda tuvo que alejarse del deporte debido a una lesión. Lewis Howes también pertenece a la junta asesora de Pencils Of Promise, una organización sin fines de lucro. La fortuna del joven de 39 años asciende a los 10 millones de dólares.

MF