La cantante Paty Cantú ha utilizado sus redes sociales para solicitar a los internautas que detengan las ofensas en su contra, así como las comparaciones que intentan rivalizarla con otros exponentes de la industria musical.

En su cuenta de Twitter, la tapatía Paty Cantú compartió un mensaje en el que se dijo estar cansada de soportar las ofensas que llegan en su contra, pidiendo directamente que la dejen en paz.

“Ya me cansé de aguantar. No aguanto más. No me ofendan. No me comparen”, escribió la cantautora al señalar que aquellos que buscan comunidad y música son bienvenidos, pero rechazó por completo a quienes solo buscan conflictos.

“Si quieren comunidad y música son bienvenidos. Si quieren pleito, pasen de mi. Y déjenme en paz”, añadió Cantú al referir también que ella está enfocada solo en la música.

“No vivo para ser el artista de su preferencia. Vivo pa crecer. Vivo pa ser feliz. Gracias (sic)”, expresó la cantante.

Ante la ola de ofensas que recibió Paty Cantú de diversos usuarios en redes sociales, que por ejemplo, la han comparado con otras artistas, Danna Paola respondió a la petición de Cantú expresándole su admiración considerando que es una mujer “chingona”.

“Mujer chingona, talentosa y la inspiración de muchas! El pop en México se ha visto marcado también con tu música y tu esencia amiga, eres una artista MARAVILLOSA y te admiro muchísimo, Gracias x seguir compartiendo tu arte y mantenerte fuerte en esta industria”, puntualizó Danna Paola.

@PatyCantu y tu! Mujer chingona, talentosa y la inspiración de muchas! El pop en méxico se ha visto marcado también con tu música y tu esencia amiga, eres una artista MARAVILLOSA y te admiro muchísimo, Gracias x seguir compartiendo tu arte y mantenerte fuerte en esta industria�� — Danna Paola (@dannapaola) October 11, 2022

Previo a que Paty Cantú replicó el mensaje de solidaridad compartido por Danna Paola, en el que le expresó su agradecimiento señalando “Gracias por tus palabras. Significan mucho y hacen ECO. Qué bonito se siente que entre nosotras siempre se construyan puentes y jamas se destruyan castillos. Eres impresionante, icónica y tu arte imborrable. Te quiero y ojalá pronto me toque verte y darte un abrazo. De verdad”, la cantante indicó que los mensajes negativos y ofensivos realmente le afectan, incluso recomendando a los fans mirar el documental de Taylor Swift para que comprendan su sentir.

“No saben cuántas veces me toca leer comentarios ofensivos. Desde un lugar que critica mi edad, mi relevancia, y las distintas etapas de mi carrera. No se puede vivir en una línea. Vean el documental de Taylor Swift. Los momentos climáticos son eso, momentos”.

MF