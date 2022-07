Marshmello y Nancy Ajram, “La reina del pop árabe”, lanzan “Sah Sah”

El artista nominado al Grammy, Marshmello, y la cantante, compositora y megaestrella libanesa Nancy Ajram, lanzan su muy esperada canción global del verano “Sah Sah”, acompañada del video musical oficial, que ya está disponible en Universal Arabic Music.

Reconocida mundialmente como “La reina del pop árabe”, Nancy Ajram eleva la pista con su irresistible e instantáneamente identificable entrega vocal. Su voz se entrelaza con la producción electrónica de inspiración árabe cortesía de Marshmello hacia un coro inolvidable mientras canta “Sah Sah”.

En el video que lo acompaña, la impresionante coreografía de Nancy cautiva mientras Marshmello actúa en un qanun árabe tradicional. Juntos, se apoderan de la pista de baile con un sonido visionario y rompedor de límites preparado para incendiarse en todo el mundo.

Sobre la colaboración, Marshmello dice: “Trabajar con una leyenda como Nancy es un completo honor. Me siento súper agradecido de poder trabajar en esta canción y entrar en su cultura. Me encanta que haya confiado en mí y me haya dejado mezclar mi estilo con su estilo. Muy emocionado de que el mundo lo escuche”.

Nancy Ajram, por su parte, resalta: “No puedo ocultar mi emoción de compartir esta canción con todos, ya sea a través del video musical o la fiesta de lanzamiento de ‘Metaverse’. Los esfuerzos concertados han contribuido a atraer características globales a 'Sah Sah' y han ayudado a combinar la música árabe y extranjera, lo que confirma que la música es, de hecho, un lenguaje único que une a todos y destierra todas las fronteras. Gracias desde el fondo del corazón a todos los que trabajaron duro para el éxito de esta canción y para darle un carácter global digno de la música árabe, desde el gerente y amigo Wassim 'SAL' Slaiby, hasta mi gerente, Jiji Lamara, y todos los que trabajaron con dedicación y profesionalismo para traerles un disco árabe de clase mundial del que estoy orgullosa”.

Antes de su lanzamiento, los fanáticos esperaban ansiosamente la llegada de la canción, ya que fue tendencia en línea en toda la región Mena, incluso en Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Siria, Marruecos y más. Sin mencionar que “Sah Sah” también se presentará como la Canción del Mes de ESPN durante todo julio.