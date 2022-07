Natalie Portman y Moses Ingram protagonizarán "Lady in the Lake"

Apple TV+ anunció hoy que Byron Bowers, Mike Epps, Noah Jupe, Josiah Cross-Wiggins y Pruitt Taylor Vince protagonizarán junto a la ganadora del Premio de la Academia, Natalie Portman y Moses Ingram "Lady in the Lake," una nueva serie limitada original de Apple creada y dirigida por Alma Har'el, quien también se desempeña como productora ejecutiva junto a Portman.

Ellos completarán el elenco que también incluye a Y'Lan Noel, Mikey Madison y Brett Gelman.

Actualmente en producción, “Lady in the Lake” es una adaptación de la novela homónima más vendida de Laura Lippman en el New York Times. La serie limitada tiene lugar en los años 60 en Baltimore, donde un asesinato sin resolver empuja a la ama de casa y madre, Maddie Schwartz (Portman) a reinventar su vida como periodista de investigación y la pone en el camino de Cleo Sherwood (Ingram), una mujer trabajadora que intenta compaginar la maternidad, varios trabajos y un compromiso apasionado con el avance de la agenda progresista negra de Baltimore.

Los roles, recientemente anunciados, que completarán el elenco son:

Byron Bowers (“Irma Vep,” “Kimi,” “No Sudden Move,” “Honey Boy”)

El ganador del NAACP Image Award, Mike Epps ("The Upshaws,” “Survivor's Remorse”)

Noah Jupe (“Franklin,” "Honey Boy,” “A Quiet Place”)

Josiah Cross-Wiggins (“A Thousand and One,” “King Richard,” “Masters of the Air”)

Pruitt Taylor Vince (“Gotti,” “Bird Box”)

Endeavour Content sirve como estudio y la serie es producida por Crazyrose y Bad Wolf America. Har'el es productora ejecutiva junto con el socio productor Christopher Leggett a través de su nueva compañía de producción, Zusa; y Portman es productora ejecutiva junto con la socia productora Sophie Mas. Los directores de Crazyrose, Nathan Ross y el difunto Jean-Marc Vallée, junto con Julie Gardner de Bad Wolf America, también son productores ejecutivos, al igual que Amy J. Kaufman y Layne Eskridge de POV Entertainment.

La serie está escrita por Har'el, junto con Sheila Wilson, Zach Shields, Vanessa Baden-Kelley, Briana Belser, Nambi Kelly, Byron Bowers y Boaz Yakin. Yakin también se desempeña como productor ejecutivo. La autora Laura Lippman también es productora ejecutiva del proyecto.

"Lady in the Lake" marca la primera incursión de Natalie Portman en la televisión, así como el primer proyecto televisivo de Alma Har'el.

La película de Har'el "Honey Boy" le valió el "Premio especial de dirección del jurado por Visión y Artesanía" de Sundance 2019, recibió cuatro nominaciones a los premios Independent Spirit, incluida la de "Mejor director," y se convirtió en la primera mujer en ganar el premio DGA por su primer largometraje. También es la primera mujer en la historia de los Premios DGA en ser nominada tanto a dirección comercial (2018) como a dirección narrativa (2020).