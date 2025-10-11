Este es el mejor videojuego de terror de la historia, según la Inteligencia Artificial

En plena “spooky season” le hemos preguntado a Grok, la Inteligencia Artificial (IA) de X, que nos responda cuál es el mejor videojuego de la historia en el campo del terror. Sabemos que hay varios clásicos y que la respuesta puede herir susceptibilidades, por lo que se añade un listado con los principales competidores.

De acuerdo con la IA, hay títulos que consistentemente se destacan por su impacto, atmósfera, narrativa o innovación. Basándose en críticas, popularidad y legado, Silent Hill 2 (2001, Konami) es frecuentemente considerado el mejor videojuego de terror de la historia. Las razones son la atmósfera y narrativa acompañadas de un entorno opresivo con su niebla densa, diseño sonoro inquietante (gracias a Akira Yamaoka) y una historia psicológica profunda sobre culpa y pérdida.

Además, introdujo un enfoque más introspectivo al terror, alejándose del susto fácil y centrándose en el horror psicológico. Por ello, ha influido en numerosos juegos modernos y su remake (2024) ha reavivado su relevancia, recibiendo elogios por actualizar la experiencia sin perder su esencia. En ese sentido, tanto el original como el remake han sido aclamados, con el remake logrando un 87/100 en Metacritic.

Otors contendientes que debes considerar: Resident Evil 4 (2005, Capcom); Dead Space (2008, EA); Amnesia: The Dark Descent (2010, Frictional Games); Outlast (2013, Red Barrels); y Bloodborne (2015, FromSoftware).

