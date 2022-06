María León recrimina sacar sus declaraciones de contexto en torno a Yuri y la comunidad LGBT

Si hay alguien en el medio del espectáculo que es aliada de la comunidad LGBT a capa y espada, es la tapatía María León, quien siempre se ha decantado por apoyar proyectos que sumen a la diversidad.

"Lo que yo puedo hacer desde mi trinchera, es defender esos temas con los que yo estoy de acuerdo junto con la comunidad"

Incluso, en su reciente álbum "Alquimia" hay representación arcoíris, pues tiene una colaboración con La Bruja de Texcoco, una artista trans que defiende el folclor; así también María tiene una cumbia con Raymix, cantautor abiertamente gay; y el reciente sencillo con María José se llama "Prohibido amarnos" donde María y ella recrean una seducción lésbica.

Sin embargo, en el mismo material tiene una colaboración a ritmo de regional mexicano con Yuri, quien ha externado su desacuerdo con que las parejas del mismo sexo adopten, o que haya matrimonios homoparentales, y en recientes entrevistas ha hecho comentarios con tintes homofóbicos. Incluso el reality show "La más draga" la invitó como jurado y el público de la comunidad mostró su desacuerdo.

Al respecto de esta posición que tiene Yuri, María fue abordada en un evento y la cantante tapatía señaló que Yuri es su amiga, que la respeta y la quiere, porque ser mujeres en una industria como la de la música es todo un reto y a ambas les ha costado mucho llegar hasta donde están, pero que ella respeta el punto de vista de la veracruzana aunque no esté de acuerdo con él, porque María, reiteró, sí tiene un compromiso con la comunidad desde el amor y el respeto.

"Lo que yo puedo hacer desde mi trinchera, es defender esos temas con los que yo estoy de acuerdo junto con la comunidad. O sea, desde adentro de la comunidad, no solamente como una aliada. Entonces, Yuri tiene todo mi cariño, es mi amiga… pero, ¿cuántos amigos tienes con los que no estás de acuerdo en muchos temas? Y así como ella es libre de expresar su sentir, aunque tristemente no apoya lo que yo apoyo, pues yo también tengo la libertad de expresar el mío y de defenderlo aunque vaya en contra de lo que ella cree".

Esta declaración fue transmitida en el programa "Ventaneando", donde los conductores presentaron la nota diciendo que María "defendía" a Yuri cuando en realidad externó que respeta su punto de vista, pero que ella sí está a favor de la comunidad. Más tarde en Twitter la misma nota fue replicada con el mensaje: "María León defiende a Yuri de los reproches de la comunidad LGBT". #Ventaneando”. Y la estrella tuvo que hacer unas observaciones al respecto en su cuenta de Twitter:

Sacaron de contexto mis declaraciones completamente, siempre he estado del lado de la comunidad, no puedo ingerir en los pensamientos de las personas que me rodean, y tampoco puedo ser mal agradecida con las personas que me han apoyado. Jamás a la lucha de la comunidad por https://t.co/V3FExHibiN — María León (@Sargentoleon) June 23, 2022

"Sacaron de contexto mis declaraciones completamente. Siempre he estado del lado de la comunidad, no puedo ingerir en los pensamientos de las personas que me rodean, y tampoco puedo ser mal agradecida con las personas que me han apoyado. Jamás a la lucha de la comunidad por equidad se le puede llamar ‘reproches’, jamás!!! Ha sido una lucha incansable donde hay violencia de por medio, injusticias, y prejuicios. No he hecho otra cosa que poner mi música, mi persona y mi corazón en función de lo que me parece importante, y el amor libre y el orgullo están en la punta de la lista. Me entristece mucho, porque he visto la lucha de las personas que más quiero en la vida, y ha sido una lucha que yo misma he vivido… siempre doy las entrevistas con el corazón y me apena mucho como sacaron esto de contexto cuando estaba amadrinando una obra que habla de lo importante que es defender el amor a lo que uno es, sobre todas las cosas. Ojalá pasaran el video completo donde van mis palabras de amor incondicional hacia la comunidad, que son mi familia, mis compañerxs de trabajo, mis amigxs".

